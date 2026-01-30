Localizan camioneta involucrada en ataque contra diputados de MC

Datos integrados a la carpeta de investigación señalan que, tras la agresión, los responsables habrían usado dos vehículos para el atentado

Una camioneta presuntamente vinculada al ataque armado contra los diputados Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda fue localizada abandonada en una plaza comercial al sur de Culiacán, como parte de las diligencias para reconstruir la ruta de escape de los agresores, de acuerdo con reportes de las autoridades que participan en la investigación.

Los trabajos de campo incluyen el análisis de trayectos, cambios de unidad y registros de videovigilancia en distintos puntos de la ciudad. La unidad localizada corresponde a una camioneta de carga ligera color blanco con caja cerrada tipo panel, encontrada sin ocupantes en un estacionamiento de varios niveles.

Dónde y cuándo ocurrió el ataque

El atentado se registró sobre el boulevard Niños Héroes, conocido como Malecón Viejo, a pocos minutos de haber abandonado el recinto legislativo. Ambos legisladores viajaban juntos luego de intervenir en la sesión de cuestionamientos al funcionario estatal.

Cómo fue la agresión armada

De acuerdo con los reportes iniciales, hombres armados interceptaron el vehículo y dispararon por ambos lados mientras la unidad estaba en circulación. Las detonaciones impactaron el automóvil y dejaron heridos a los dos ocupantes.

Testimonios recabados señalan que el ataque fue directo contra la unidad, sin reporte de intercambio de disparos. Tras la agresión, cuerpos de emergencia acudieron al sitio para brindar auxilio.

Ambos diputados fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica. Hasta el primer corte informativo no se había detallado de forma oficial su estado de salud. Autoridades iniciaron operativos y levantamiento de evidencias para ubicar a los responsables.

Cómo ocurrió la huida tras el ataque armado

Datos integrados a la carpeta de investigación señalan que, tras la agresión, los responsables habrían escapado primero en un vehículo tipo sedán. Esa unidad fue abandonada a corta distancia del lugar del atentado, en la zona de la Preparatoria Central de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Después, los agresores presuntamente despojaron a un ciudadano de una camioneta para continuar el desplazamiento con dirección al sur de la ciudad. Ese segundo vehículo sería el mismo que fue localizado horas más tarde dentro de la plaza comercial.

Dónde fue localizada la camioneta abandonada

La camioneta robada para la huida fue ubicada en el segundo nivel del estacionamiento del complejo comercial. Se encontraba apagada, sin personas a bordo y sin daños visibles en la carrocería, según las primeras inspecciones realizadas en el sitio.

El vehículo estaba colocado en un cajón lateral, separado de otros automóviles. La posición forma parte de los elementos que se integran al análisis de la escena, junto con tiempos de ingreso y salida detectados en accesos vehiculares.

Qué revisan las autoridades en la plaza comercial

Tras el hallazgo, el área fue asegurada para permitir las diligencias periciales y la revisión de cámaras de videovigilancia. Los equipos técnicos trabajan con grabaciones del interior del estacionamiento y de los accesos principales para identificar movimientos relacionados con el abandono de la unidad.

También se revisan trayectos captados por sistemas de monitoreo urbano y registros de tránsito para establecer la secuencia de desplazamientos posteriores al ataque. La información se integra con entrevistas y reportes de campo.

La investigación documenta al menos dos cambios de vehículo tras el ataque armado. Esa secuencia es considerada dentro de la hipótesis de una acción coordinada, basada en la sustitución de unidades para continuar la huida.