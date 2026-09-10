Localizan a tres hombres sin vida en carretera de Nayarit

Hasta el momento, las autoridades no han informado si las características de las víctimas coinciden con reportes de personas desaparecidas

Tres hombres fueron localizados sin vida a un costado de la autopista Tepic-Mazatlán, en el municipio de Acaponeta, Nayarit. Las víctimas presentaban signos de violencia y hasta el momento permanecen sin identificar.

El hallazgo se registró la mañana del miércoles 9 de septiembre, aproximadamente a las 6:20 horas, en el acotamiento ubicado a la altura del kilómetro 126 de la carretera.

De acuerdo con la información preliminar, los cuerpos tenían las manos atadas hacia la espalda y los ojos vendados. También presentaban lesiones aparentemente producidas por arma de fuego, aunque la causa de muerte deberá establecerse mediante las necropsias correspondientes.

Autoridades procesan la zona del hallazgo

Tras recibir el reporte, elementos de la Policía Estatal acudieron al lugar y acordonaron el perímetro para preservar los posibles indicios relacionados con el caso.

Posteriormente, personal ministerial y pericial realizó el procesamiento de la escena y ordenó el traslado de los cuerpos al servicio forense, donde se practicarán los estudios necesarios para determinar su identidad.

Las investigaciones también deberán establecer si los hombres fueron asesinados en ese punto o si sus cuerpos fueron abandonados después, además del tiempo que permanecieron a un costado de la autopista.

Víctimas permanecen sin identificar

Hasta el momento, las autoridades no han informado si las características de las víctimas coinciden con reportes de personas desaparecidas. Tampoco se han dado a conocer sus edades, lugares de procedencia o alguna información que permita reconocerlas.

En el sitio no se reportó públicamente el aseguramiento de armas, vehículos o mensajes relacionados con el crimen. También se desconoce quiénes serían los responsables y cuál pudo ser el móvil de la agresión.

El hallazgo ocurrió después de la puesta en marcha de un operativo preventivo de seguridad en distintos puntos de Nayarit, desplegado con participación de autoridades estatales y fuerzas federales para reforzar la vigilancia y atender posibles bloqueos carreteros.

Sin embargo, hasta ahora no existe información oficial que relacione este operativo o los recientes acontecimientos violentos registrados en la entidad con la muerte de los tres hombres. Las investigaciones continúan para esclarecer el caso y determinar las responsabilidades correspondientes.