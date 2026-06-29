Localizan a tres hombres asesinados en carretera Apaseo el Grande

Elementos de la Guardia Nacional, corporaciones estatales y personal ministerial aseguraron el área para permitir el procesamiento de la escena

El hallazgo de tres hombres sin vida sobre la carretera Apaseo el Grande-Celaya volvió a encender las alertas en uno de los corredores más conflictivos de Guanajuato, luego de que las víctimas fueran localizadas con visibles huellas de violencia durante la mañana de este domingo.

El reporte fue realizado poco después de las 7:00 de la mañana por automovilistas y personas que transitaban por la zona, quienes alertaron al sistema de emergencias sobre la presencia de los cuerpos debajo de un puente vehicular.

Localizan tres cuerpos debajo de un puente

El hallazgo ocurrió sobre la carretera lateral que conecta a Apaseo el Grande con Celaya, a la altura de la comunidad de San José del Llano, en dirección hacia Celaya.

Al arribar al sitio, elementos de seguridad confirmaron que se trataba de tres hombres sin vida, quienes presentaban signos de violencia y lesiones producidas por arma de fuego.

Hasta el momento, las víctimas no han sido identificadas oficialmente, por lo que sus cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para los estudios correspondientes.

Autoridades acordonan la zona e inician investigaciones

Tras confirmar el hallazgo, elementos de la Guardia Nacional, corporaciones estatales y personal ministerial aseguraron el área para permitir el procesamiento de la escena.

Peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento de indicios en el punto donde fueron encontrados los cuerpos, con el objetivo de establecer si las víctimas fueron privadas de la vida en ese lugar o si fueron abandonadas durante la madrugada.

Hasta ahora, las autoridades no han informado sobre personas detenidas, posibles líneas de investigación ni la existencia de mensajes o indicios adicionales en la escena.

Corredor Apaseo-Celaya, bajo la sombra de la violencia

El tramo carretero entre Celaya y Apaseo el Grande ha sido escenario de diversos hechos violentos durante los últimos meses, incluidos hallazgos de personas asesinadas y ataques armados.

La zona forma parte de un corredor industrial y logístico del Bajío, pero también se ha convertido en un punto de atención para las autoridades debido a la recurrencia de hechos delictivos.

El triple hallazgo de este domingo refuerza la preocupación por la violencia en la región, mientras la Fiscalía estatal mantiene abierta la investigación para esclarecer la identidad de las víctimas y el móvil del crimen.