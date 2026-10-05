Localizan a mujer sin vida dentro de una vivienda en La Paz

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde la necropsia permitirá establecer la causa exacta del fallecimiento.

Una mujer fue encontrada sin vida y con lesiones aparentemente producidas por arma blanca dentro de una vivienda de la colonia Rinconada de las Californias, en La Paz, Baja California Sur. La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) abrió una investigación con perspectiva de género para esclarecer su muerte.

El reporte fue recibido alrededor de las 00:34 horas de este domingo 4 de octubre. El domicilio se encuentra en la intersección de las calles Fresno y Arboledas.

Unidad de feminicidio inicia las investigaciones

Agentes de la Unidad de Investigación del Delito de Feminicidio, adscrita a la Subprocuraduría de Atención a Delitos de Alto Impacto, acudieron al inmueble junto con personal de Servicios Periciales.

Dentro de la vivienda localizaron el cuerpo de la mujer sobre el piso. Los especialistas procesaron la escena y recolectaron indicios, que fueron enviados a los laboratorios periciales para su análisis.

Una agente del Ministerio Público de la unidad especializada abrió la carpeta de investigación y coordina las diligencias para determinar lo ocurrido e identificar a quien o quienes resulten responsables.

Identidad y causa de muerte permanecen pendientes

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde la necropsia permitirá establecer la causa exacta del fallecimiento. También se realizan los trabajos técnicos para identificar a la víctima.

Hasta el momento, no se han dado a conocer su nombre ni su edad. Tampoco se han informado detenciones o un móvil confirmado relacionado con el caso.