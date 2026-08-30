Localizan a dos menores desaparecidos en operativo en Mazatlán

Dos menores con ficha de búsqueda fueron localizados en Mazatlán durante un operativo de seguridad encabezado por la Guardia Nacional

Dos menores de edad que contaban con ficha de búsqueda por desaparición fueron localizados en el municipio de Mazatlán, Sinaloa, como parte de las acciones de seguridad desplegadas en la entidad.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre el hallazgo al presentar los resultados del reforzamiento permanente de la seguridad en Sinaloa.

De acuerdo con el funcionario, elementos de la Guardia Nacional encabezaron las acciones que permitieron ubicar a los menores.

En Sinaloa, como parte del reforzamiento permanente de la Estrategia Nacional de Seguridad, elementos de @Defensamx1 y @GN_MEXICO_, , @FGRMexico y la Policía Estatal, detuvieron a 12 personas y aseguraron 35 armas de fuego, más de 7 mil 500 cartuchos, 200 cargadores, 12 granadas,… pic.twitter.com/bFtXnGMdpr — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 29, 2026 Hasta el momento, las autoridades no han informado la identidad de los menores ni cuánto tiempo llevaban desaparecidos. Tampoco se han dado a conocer las condiciones en las que fueron encontrados ni las circunstancias relacionadas con su desaparición. El caso deberá continuar bajo los protocolos correspondientes para esclarecer los hechos y determinar lo ocurrido antes de su localización. Operativo deja 12 detenidos Además de la localización de los menores, el despliegue de seguridad dejó como resultado la detención de 12 personas y el aseguramiento de un importante arsenal, droga, dinero en efectivo y vehículos. Las autoridades decomisaron 35 armas de fuego, más de 7 mil 500 cartuchos, alrededor de 200 cargadores y 12 granadas. También fueron aseguradas más de 1.3 toneladas de marihuana, 1.7 millones de pesos y cinco vehículos. En las acciones participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República y Policía Estatal. Los 12 detenidos quedaron a disposición de las autoridades ministeriales, que deberán determinar su posible responsabilidad y definir su situación jurídica conforme avancen las investigaciones. García Harfuch señaló que las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad mantienen operaciones y presencia en Sinaloa como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad y de las acciones dirigidas a combatir a organizaciones criminales.