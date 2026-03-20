Localizan a dirigente petrolero sin vida en carretera de Veracruz

La camioneta en la que viajaba el dirigente fue localizada a pocos metros del lugar donde se encontraba el cuerpo, lo que sugiere que el ataque fue ahí

El asesinato de Jimmy Figueroa Mora, dirigente petrolero afiliado a la CROC, fue reportado en el municipio de Tierra Blanca, Veracruz, donde autoridades iniciaron investigaciones tras el hallazgo del cuerpo con múltiples heridas.

¿Dónde fue hallado el dirigente petrolero?

El cuerpo de Jimmy Figueroa Mora fue localizado sobre la carretera estatal que conduce al poblado Barahunda, a la altura del ejido Mata Gallina, en el municipio de Tierra Blanca, al sur del estado de Veracruz. De acuerdo con los primeros reportes, el dirigente presentaba 14 heridas provocadas por arma blanca.

La zona fue acordonada por elementos de distintas corporaciones policiacas, quienes desplegaron un operativo tras el hallazgo, con el objetivo de recabar indicios y dar con los responsables.

¿Qué se sabe sobre el ataque?

La camioneta en la que viajaba el dirigente fue localizada a pocos metros del lugar donde se encontraba el cuerpo, lo que llevó a las autoridades a considerar que el ataque pudo haberse registrado en ese mismo punto.

De manera preliminar, se planteó la posibilidad de que la víctima se enfrentara con sus agresores antes de ser privada de la vida, aunque esta línea forma parte de las indagatorias en curso.

¿Cuál era su labor en el gremio petrolero?

Figueroa Mora se desempeñaba como dirigente petrolero en la región de Tierra Blanca y municipios cercanos, además de representar a trabajadores de pozos en estados como Oaxaca y Chiapas.

Tras darse a conocer el caso, integrantes del gremio petrolero manifestaron su postura a través de redes sociales, donde exigieron el esclarecimiento del crimen y la aplicación de la ley contra los responsables.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, mientras continúan las investigaciones por parte de las autoridades correspondientes.