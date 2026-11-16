Las víctimas permanecían sin identificar en el reporte difundido por la institución. Tampoco se habían anunciado detenciones relacionadas con los hechos

Cinco hombres fueron localizados muertos con heridas de bala en la carretera Chignahuapan–Coculco, a la altura de la comunidad de Cuautelolulco, en Puebla. El hallazgo, registrado durante la madrugada de este domingo 15 de noviembre, derivó en una investigación por homicidio doloso.

La Fiscalía General del Estado informó que en el lugar también fueron encontrados dos vehículos con impactos de bala y armas de fuego, cuyos indicios serán analizados para reconstruir lo ocurrido.

Policías acudieron tras un reporte de disparos

De acuerdo con la Fiscalía, elementos de la Policía Estatal se trasladaron al punto después de recibir una alerta por detonaciones. Al llegar, localizaron a los cinco hombres con lesiones producidas por proyectiles de arma de fuego.

Corporaciones municipales, estatales y federales participaron en el resguardo del área para permitir el procesamiento de la escena y las diligencias ministeriales y periciales.

Las víctimas permanecían sin identificar en el reporte difundido por la institución. Tampoco se habían anunciado detenciones relacionadas con los hechos.

Ayuntamiento señala una posible riña entre particulares

El Gobierno Municipal de Chignahuapan indicó que, según los primeros reportes policiales, una disputa entre dos grupos de particulares habría escalado hasta convertirse en un enfrentamiento armado.

Los involucrados serían presuntamente originarios de San Francisco Terrerillos y San José Corral Blanco. Sin embargo, el motivo de la confrontación y la participación de cada persona no han sido esclarecidos públicamente.

La Fiscalía quedó a cargo del levantamiento de los cuerpos, la identificación de las víctimas y el análisis de los vehículos y las armas localizados. Estas diligencias deberán establecer cómo ocurrieron los homicidios y determinar las responsabilidades correspondientes.