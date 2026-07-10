Localiza Pemex cinco tomas clandestinas en Hidalgo tras derrame

Las autoridades mantienen un estricto operativo de supervisión con el objetivo de evaluar el impacto real en el área y dar un puntual seguimiento a los daños

Luego de que el pasado domingo se registró un derrame de hidrocarburo en el municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo, Petróleos Mexicanos anunció que detectó cinco tomas clandestinas de combustible en la zona.

La paraestatal informó que estas tomas ilegales fueron cerradas y aseguradas, todo esto mientras continúan las labores para contener la fuga y recuperar el combustible derramado.

Buscan mitigar riesgos

Para hacer frente a este desastre ambiental provocado por el huachicol, se ha desplegado un esfuerzo coordinado en el que participan de manera activa brigadas especializadas de Pemex, personal de Protección Civil y corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno.

Actualmente, las autoridades mantienen un estricto operativo de supervisión con el objetivo de evaluar el impacto real en el área y dar un puntual seguimiento a los daños materiales y ambientales ocasionados por este incidente.

Trabajos de remediación ambiental y seguridad

Los equipos de emergencia señalaron que las labores de limpieza y remediación del suelo se extenderán el tiempo que sea necesario. El compromiso principal es eliminar por completo cualquier tipo de riesgo ambiental y de seguridad que ponga en peligro a las comunidades aledañas, asegurando una zona completamente libre de contaminantes antes de concluir las maniobras.

Recomendaciones a la población

Como parte de los protocolos de seguridad, el acceso al perímetro donde se realizan los trabajos de recuperación permanece completamente restringido para civiles. Las autoridades han emitido las siguientes recomendaciones para la ciudadanía: