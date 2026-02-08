Lobo marino es rescatado en Cabo San Lucas por problemas físicos

El reporte indicaba que el ejemplar se encontraba con dificultades para nadar y permanecía cerca del muelle del mando naval

Un lobo marino fue auxiliado en la marina de Cabo San Lucas luego de que personal naval recibiera el aviso de una embarcación que alertó sobre la presencia del animal en condiciones que ponían en riesgo su integridad. La intervención fue encabezada por la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y especialistas en fauna marina.

El reporte indicaba que el ejemplar se encontraba con dificultades para nadar y permanecía cerca del muelle del mando naval, situación que también representaba un riesgo para la navegación en la zona, ante ello, elementos de la Marina establecieron un perímetro de seguridad para evitar el acercamiento de embarcaciones y reducir el estrés del animal mientras arribaban los especialistas.

Aplican protocolo de atención a fauna silvestre

Inspectores federales y médicos veterinarios especializados realizaron una valoración inmediata del estado de salud del lobo marino, durante la revisión, se le tomaron muestras de sangre, se le administraron líquidos por vía intravenosa y se aplicaron maniobras de estabilización como parte de los protocolos establecidos para la atención de fauna silvestre marina en riesgo.

Estas acciones se desarrollaron siguiendo las normas ambientales vigentes en México, donde el lobo marino de California (Zalophus californianus) está catalogado como especie sujeta a protección especial, lo que obliga a una intervención coordinada entre autoridades y especialistas ante cualquier situación que comprometa su supervivencia.

Trasladan a centro especializado en La Paz

Una vez estabilizado, el ejemplar fue trasladado al Marine Wildlife Rescue Center, en la ciudad de La Paz, donde permanecerá bajo observación médica y recibirá atención especializada hasta que su condición permita evaluar la posibilidad de regresarlo a su hábitat natural.

El traslado se realizó con apoyo logístico de la Marina y bajo supervisión de personal capacitado para garantizar que el animal no sufriera complicaciones durante el movimiento, en este centro se le dará seguimiento clínico, alimentación controlada y monitoreo constante.

Coordinación institucional para proteger la vida marina

La Semar destacó que este tipo de acciones forman parte de su labor permanente en la protección del medio ambiente marino y en la atención de reportes relacionados con fauna silvestre en las costas del país, la colaboración con Profepa y organizaciones especializadas permite actuar con rapidez y eficacia ante este tipo de situaciones.

Asimismo, se recordó que la capacitación constante en técnicas de rescate, desenmalle y manejo seguro de lobos marinos y otras especies es fundamental para reducir el impacto de la actividad humana en su entorno y aumentar las probabilidades de recuperación de los ejemplares atendidos.

Piden a la ciudadanía reportar fauna en riesgo

Las autoridades reiteraron el llamado a la población y a la comunidad náutica para reportar de inmediato cualquier avistamiento de fauna marina en dificultades y evitar el contacto directo con los animales, ya que esto puede incrementar su nivel de estrés y complicar las labores de rescate.

La participación ciudadana fue clave en este caso, ya que el aviso oportuno permitió activar el operativo y brindar atención médica al lobo marino en el momento adecuado, demostrando que la protección de la biodiversidad marina es una responsabilidad compartida.