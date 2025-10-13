Lluvias provocan caída de enorme roca en Amacuzaz, Morelos

Tres integrantes de una familia perdieron la vida en Amacuzac, Morelos, luego de que una enorme roca cayera sobre su casa a causa de las fuertes lluvias

Tres integrantes de una familia perdieron la vida en Amacuzac, Morelos, luego de que una enorme roca cayera sobre su casa a causa del reblandecimiento del terreno por las fuertes lluvias registradas la tarde-noche del sábado, informó Protección Civil Morelos.

El reporte se recibió esta mañana, aunque el deslizamiento pudo ocurrir durante la noche del sábado o la madrugada de este domingo.

“De manera preliminar, al arribo de los equipos se confirmó el fallecimiento de tres personas; no obstante, esta cifra podría modificarse conforme avancen las labores de búsqueda y verificación en la zona”, indicó la dependencia estatal.

Elementos de la 24 Zona Militar y de la Guardia Nacional activaron el Plan DN-III-E, apoyados por personal de la Cruz Roja, gobierno estatal y autoridades municipales, con el objetivo de garantizar una atención integral a la emergencia y proteger a la población.

Protección Civil Morelos exhortó a los habitantes a no acercarse al área, debido a la inestabilidad del terreno que podría provocar nuevos desprendimientos.

Fuentes extraoficiales precisaron que entre las víctimas se encuentra un menor de edad y dos adultos, mientras que otro niño logró salir de la vivienda. La casa destruida estaba ubicada cerca de la carretera federal Cuernavaca-Taxco, Guerrero.

Además, en otros puntos de Morelos se registraron inundaciones menores durante la tarde y noche de ayer. En la avenida Francisco Leyva, en Cuernavaca, un vehículo quedó atrapado bajo el agua; Protección Civil municipal rescató a sus ocupantes y auxilió a otros automóviles varados por las corrientes.