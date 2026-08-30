Lluvias inundan carretera federal 200 en Nayarit

Las lluvias provocaron inundaciones en la carretera Puerto Vallarta-Tepic, donde fueron cerrados temporalmente los carriles laterales

Las fuertes lluvias registradas durante la mañana de este sábado provocaron inundaciones en un tramo de la carretera federal 200, a la altura de la zona comercial Flamingos, en la vía Puerto Vallarta-Tepic, Nayarit.

Protección Civil municipal informó que, como medida preventiva, los carriles laterales permanecerán cerrados temporalmente para proteger a conductores y peatones y facilitar las labores para retirar el agua acumulada.

Trabajan para liberar la vialidad

Personal de distintas dependencias se encuentra en el sitio realizando labores de atención, monitoreo y desfogue del agua, con el objetivo de restablecer la circulación lo antes posible.

Las autoridades señalaron que los trabajos se desarrollan priorizando la seguridad de las personas que transitan por esta zona.

Protección Civil pidió evitar los carriles laterales mientras continúe el cierre y recomendó conducir a velocidad moderada, además de incrementar la distancia de seguridad.

También exhortó a los automovilistas a no intentar cruzar zonas con acumulaciones de agua cuando desconozcan su profundidad y a seguir en todo momento las indicaciones del personal de emergencia y vialidad.