Lluvias en Sonora dejan dos muertos y daños materiales en Guaymas

Dos hombres murieron al ser arrastrado su vehículo por un arroyo en Guaymas; las lluvias también causaron inundaciones y daños en Guaymas y Empalme

Las intensas lluvias registradas este viernes en Guaymas, Sonora, dejaron un saldo de dos hombres fallecidos y diversas afectaciones materiales en distintos sectores del municipio y de Empalme. Las precipitaciones estuvieron asociadas con los remanentes de Vance.

Una de las emergencias más graves ocurrió en la colonia Misión del Sol, donde un automóvil fue arrastrado por la corriente de un arroyo y terminó atrapado debajo de un puente. Los dos hombres que viajaban en la unidad perdieron la vida.

Tras recibir el reporte, elementos del Departamento de Bomberos, a través del equipo de Rescate Acuático, realizaron maniobras para recuperar a la primera víctima. Posteriormente, localizaron el cuerpo del segundo ocupante.

Las personas fallecidas fueron identificadas como Juan José Carballido, de 54 años, quien trabajaba como conductor de aplicación, y Jesús Alberto Meléndez. Al sitio acudieron también policías y personal de la Secretaría de Marina para participar en las labores de atención.

Dos vehículos fueron arrastrados por la corriente

El automóvil en el que viajaban las víctimas quedó debajo del puente ubicado a la altura del bulevar Tetabiate. En ese mismo punto fue localizada otra unidad que también había sido desplazada por la fuerza del agua.

Ambos vehículos fueron retirados con ayuda de una grúa y trasladados a un corralón, según los reportes del operativo.

Reportan inundaciones y daños en Guaymas y Empalme

Las lluvias también provocaron afectaciones en diferentes zonas de Guaymas y Empalme, por lo que autoridades de los tres órdenes de gobierno desplegaron un operativo para atender las emergencias, revisar las vialidades y proteger a la población.

El balance preliminar reportó tres vehículos arrastrados por arroyos, daños en seis postes de alta tensión ubicados sobre el bulevar Tetabiate y cinco viviendas de la colonia Mirador con inundaciones de aproximadamente 10 centímetros.

Ante la situación, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, activó un operativo interinstitucional en el que participan la Coordinación Estatal de Protección Civil, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Policía Estatal de Seguridad Pública, además de otras corporaciones.

Habilitan albergue para familias afectadas

Como parte de las medidas de apoyo, las autoridades habilitaron el Centro de Desarrollo de Fátima como albergue temporal, con el propósito de ofrecer un espacio de resguardo a las familias que lo necesitaran ante las condiciones generadas por las precipitaciones.

Mientras tanto, personal de Protección Civil continuó con el monitoreo meteorológico y la supervisión de los daños registrados en ambos municipios para identificar posibles riesgos y atender nuevos reportes.