Lluvias dejan 10 muertos e inundaciones en Veracruz

El desbordamiento de ríos obligó a evacuar habitantes de seis municipios, mientras se mantienen operativos de rescate ante el riesgo de nuevas precipitaciones

Al menos diez personas murieron y decenas fueron evacuadas en Veracruz debido a las intensas lluvias y los fuertes vientos asociados al frente frío número 2, que provocaron el desbordamiento de ríos e inundaciones en distintas zonas del estado.

Dos tragedias familiares concentraron las víctimas mortales. En Coatzacoalcos, cuatro mujeres fallecieron luego de que un alud derribara una barda sobre su vivienda; en Las Choapas, seis integrantes de una familia murieron intoxicados tras utilizar un generador eléctrico de gasolina durante un corte de energía.

Durante el fin de semana, las precipitaciones y las rachas de viento superiores a los 100 kilómetros por hora afectaron gran parte del territorio veracruzano. Para la madrugada del lunes, las condiciones más adversas se concentraban en el sur de la entidad.

El desbordamiento de ríos y arroyos obligó a realizar evacuaciones preventivas y labores de rescate en Agua Dulce, Coatzacoalcos, Ixhuatlán del Sureste, Las Choapas, Moloacán y Nanchital.

En Coatzacoalcos, el río del mismo nombre salió de su cauce e inundó zonas bajas y habitadas. En Agua Dulce, el desbordamiento del río Aguadulcita también ocasionó afectaciones, cerca de los límites con Tabasco.

Ante la emergencia, el Ejército mexicano activó el Plan DN-III-E, la Secretaría de Marina puso en marcha el Plan Marina y la Policía Estatal desplegó el Plan Tajín para brindar asistencia a las personas afectadas.

Dos tragedias familiares

Alrededor de las 02:00 horas del lunes, un alud derribó una barda que cayó sobre una vivienda de la colonia Ejidal, en Villa Allende, municipio de Coatzacoalcos.

El accidente provocó la muerte de cuatro integrantes de una familia: Martha, su hija Eva y las menores Paloma y Jade. Un joven de 18 años sobrevivió sin lesiones.

En Las Choapas, otras seis personas, entre ellas dos menores de edad, fallecieron por intoxicación dentro de su vivienda. De acuerdo con la información disponible, la familia encendió un generador eléctrico de gasolina para enfrentar la interrupción del suministro de energía.

Las autoridades mantienen la alerta por el pronóstico de nuevas lluvias intensas en el sur de Veracruz. Mientras tanto, continúan los operativos de auxilio y evacuación en comunidades y zonas consideradas de riesgo.