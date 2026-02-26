¡Llueven dólares! México logra récord en inversión extranjera

Estados Unidos encabezó los flujos con un monto de US$15,877 millones de dólares, alcanzando el 38.8%; seguido de España y Canadá

México alcanzó en 2025 la cifra más alta de Inversión Extranjera Directa (IED) registrada en un ejercicio anual, al captar US$40,871 millones de dólares, informó la Secretaría de Economía.

El monto implicó un crecimiento anual del 10.8% respecto a lo originalmente reportado al cierre de 2024, con lo que el país ligó cinco años consecutivos de expansión en la llegada de capital productivo.

Este resultado contrasta con el entorno internacional, ya que los flujos de IED hacia economías en desarrollo retrocedieron 2% en 2025, según la UNCTAD, lo que refuerza la posición de México como destino estratégico para el capital global.

Por tipo de inversión, la reinversión de utilidades concentró 67.7% del total, aunque cayó 3.7% anual.

Inversiones crecen más de 130%; compañías avanzan 17%

En cambio, las nuevas inversiones crecieron 132.9%, sumaron US$7,378 millones de dólares y representaron 18% del total, siendo el componente más dinámico; las cuentas entre compañías avanzaron 17 por ciento.

En el cuarto trimestre se registró un flujo negativo de US$5,026 millones de dólares por pago de dividendos y operaciones financieras, ajuste que no modificó la tendencia anual récord.

Estados Unidos encabezó los flujos con US$15,877 millones de dólares (38.8%), seguido de España y Canadá.

A nivel estatal, la Ciudad de México lideró la captación con US$22,381 millones de dólares y un alza del 55.1%; detrás se ubicaron Nuevo León y el Estado de México.

En conjunto, las cinco principales entidades concentraron 80.2% de la IED en 2025.