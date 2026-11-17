La mandataria destacó el aumento real de 154% al salario mínimo y un billón de pesos destinado a becas y programas sociales durante su intervención en China

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó el Plan México ante más de mil empresarios durante su participación en el APEC CEO Summit 2026, en Shenzhen, China, donde sostuvo que el desarrollo de una nación debe medirse por el bienestar que genera para su población.

Durante su intervención en la apertura de la Cumbre de Líderes Empresariales del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, afirmó que su gobierno impulsa un modelo económico propio, basado en las personas, la justicia social y el crecimiento con soberanía.

Ante representantes del sector empresarial internacional, la mandataria expuso los principales ejes del Plan México, entre ellos la prosperidad compartida, la soberanía energética y alimentaria, la inversión pública, privada y mixta en infraestructura, así como la responsabilidad ambiental frente al cambio climático.

También destacó el incremento de 154% del salario mínimo en términos reales y la distribución de becas y programas sociales, que cuentan con un presupuesto de $1 billón de pesos a través del Banco del Bienestar.

"La economía debe estar al servicio de las personas y no las personas al servicio de la economía", expresó.

Sheinbaum señaló que México busca aprovechar sus capacidades productivas, recursos naturales, ubicación estratégica y talento para atraer inversiones y fortalecer su desarrollo económico.

La Presidenta fue recibida en el Shenzhen Qianhai International Convention Center por Ren Hongbin, titular del Consejo Chino para el Fomento del Comercio Internacional y presidente del foro empresarial.

Tras su participación ante los inversionistas, la mandataria tiene previsto sostener una reunión bilateral con el presidente de China, Xi Jinping, como parte de su agenda en la cumbre del APEC, que reúne a 21 economías de la región Asia-Pacífico.