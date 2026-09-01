Lleva Claudia Sheinbaum la mañanera a una secundaria

La presidenta trasladará este lunes su conferencia a una secundaria de Cuauhtémoc, en el inicio del ciclo escolar 2026-2027

Por primera vez, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo trasladará su conferencia matutina a una escuela secundaria, en una jornada que coincidirá con el regreso a clases del ciclo escolar 2026-2027.

“La mañanera del pueblo” se realizará este lunes en la Escuela Secundaria Técnica No. 10 “Artes Gráficas”, ubicada en la Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

El escenario marcará el arranque de las actividades escolares en todo el país, luego del periodo vacacional, con millones de estudiantes de educación básica de vuelta a las aulas.

En total, regresarán a clases 23.4 millones de alumnos de preescolar, primaria y secundaria, acompañados por 1.2 millones de maestras, maestros y directivos que laboran en aproximadamente 230,000 escuelas públicas y privadas.

La presencia de la Presidenta en un plantel educativo colocará el regreso a clases como uno de los ejes de la agenda gubernamental para el inicio del nuevo ciclo escolar.