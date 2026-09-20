Lleva a cabo México el Simulacro Nacional de Protección Civil

Acompaña la cobertura en vivo de INFO 7, donde se informa minuto a minuto sobre cualquier sismo detectado en el territorio nacional

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) mantiene este sábado 19 de septiembre vigilancia permanente de la actividad sísmica en todo el país.

Sigue en vivo el minuto a minuto en El Horizonte para conocer al instante cualquier movimiento registrado en México, con los datos más recientes sobre magnitud, profundidad y ubicación del epicentro.

La alerta sísmica se activará a las 12:00 horas en el marco del Simulacro Nacional. Las autoridades sugieren ubicar las salidas de emergencia, mantener libres los pasillos y actuar con serenidad.

El objetivo del ejercicio es elevar el nivel de preparación de la ciudadanía ante una eventualidad sísmica.

Clara Brugada concluye oficialmente el Segundo Simulacro Nacional en la CDMX

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, dio por finalizado el Segundo Simulacro Nacional 2026 en la capital del país, tras el desarrollo del ejercicio de prevención en el que participaron miles de personas en las 16 alcaldías.