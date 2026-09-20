Lleva a cabo México el Simulacro Nacional de Protección Civil

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) mantiene este sábado 19 de septiembre vigilancia permanente de la actividad sísmica en todo el país.
Sigue en vivo el minuto a minuto en El Horizonte para conocer al instante cualquier movimiento registrado en México, con los datos más recientes sobre magnitud, profundidad y ubicación del epicentro.
La alerta sísmica se activará a las 12:00 horas en el marco del Simulacro Nacional. Las autoridades sugieren ubicar las salidas de emergencia, mantener libres los pasillos y actuar con serenidad.
El objetivo del ejercicio es elevar el nivel de preparación de la ciudadanía ante una eventualidad sísmica.
Clara Brugada concluye oficialmente el Segundo Simulacro Nacional en la CDMX
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, dio por finalizado el Segundo Simulacro Nacional 2026 en la capital del país, tras el desarrollo del ejercicio de prevención en el que participaron miles de personas en las 16 alcaldías.
Termina el #SegundoSimulacroNacional2026 en la #CapitalDeLaTransformación. #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/BQ5oKT8xEq— Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) September 19, 2026
Helicópteros Cóndores vigilan desde el aire el Simulacro Nacional en CDMX
Cinco helicópteros Cóndores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana sobrevuelan las 16 alcaldías de la Ciudad de México como parte del Segundo Simulacro Nacional 2026.
Desde el aire, la tripulación transmite información relevante y da seguimiento al desarrollo del ejercicio, acompañando la participación de la población durante toda la jornada.
#SegundoSimulacroNacional2026 | Cinco helicópteros #Cóndores de la #SSC sobrevuelan las 16 alcaldías de la #CiudadDeMéxico para informar hechos relevantes y acompañar la participación de la ciudadanía.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza https://t.co/9sQK6mQbHS pic.twitter.com/aRdaEFRK6X— Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) September 19, 2026
Estos son los escenarios del Segundo Simulacro Nacional 2026 en todo el país
El Segundo Simulacro Nacional 2026, llevado a cabo este 19 de septiembre, contempló distintos escenarios hipotéticos por región:
- Zona Centro: Magnitud: 7.7 Epicentro: a 15 kilómetros al suroeste de Tehuacán, Puebla.
- Zona Noroeste: Magnitud: 7.1 Epicentro: a 26 kilómetros al sureste de Mexicali, Baja California.
- Zona Noreste: Magnitud: 5.2 Epicentro: a 8 kilómetros al oeste de Allende, Nuevo León.
- Península de Yucatán: Magnitud: 7.0 Epicentro: a 110 kilómetros al noreste de Cabo Catoche e Isla Contoy.
- Golfo de Tehuantepec: Magnitud: 7.6 Epicentro: a 75 kilómetros al suroeste de Tonalá, Chiapas.
#2doSimulacroNacional2026 pic.twitter.com/XWDGOpmbZj— Sismologico Nacional (@SismologicoMX) September 19, 2026
Metro de CDMX pone en marcha operativo del Segundo Simulacro Nacional en sus 12 líneas
El Sistema de Transporte Colectivo Metro sumó a sus 12 líneas al Segundo Simulacro Nacional 2026.
Al activarse la alerta sísmica, los convoyes estacionados detuvieron su recorrido, mientras que los que viajaban entre estaciones avanzaron a la parada más cercana.
Adrián Rubalcava, director del organismo, indicó que desde el Centro de Mando se vigila el cumplimiento de los protocolos.
Se pidió a los usuarios mantenerse en su sitio dentro de los vagones; en los andenes, replegarse hacia la pared sin cruzar la línea amarilla y seguir las instrucciones del personal.
En este momento iniciamos nuestra participación en el #SegundoSimulacroNacional 2026 en las 12 Líneas del @MetroCDMX.— Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) September 19, 2026
Al activarse la alerta sísmica, los trenes en estación detienen su marcha y los que se encuentran entre estaciones avanzan hasta la siguiente. Desde el Centro de… pic.twitter.com/tr4NwfIzQh
Sheinbaum resalta importancia del Simulacro Nacional y llama a fortalecer la prevención
La presidenta Claudia Sheinbaum publicó este sábado en su cuenta de X un mensaje en el que destacó la participación responsable de la población en el Simulacro Nacional, calificándolo como un ejercicio esencial para consolidar la cultura de prevención ante contingencias.
Agradeció a quienes atendieron las indicaciones de Protección Civil y subrayó que estas prácticas permiten perfeccionar protocolos para proteger a familias y comunidades.
“La prevención es nuestra fuerza”, expresó, y reafirmó el compromiso de trabajar por un México más seguro y resiliente.
Hoy participamos en el simulacro de sismo, un ejercicio fundamental para fortalecer nuestra cultura de prevención y preparación ante una emergencia.— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 19, 2026
Agradezco a todas y todos quienes participaron con responsabilidad y atendieron las indicaciones de los equipos de protección… pic.twitter.com/1zWlT0bwzM
Clara Brugada acude al C5 para coordinar el Simulacro Nacional
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, se trasladó al Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Contacto (C5) para reunirse con el Comité Nacional de Emergencias y dar seguimiento a los pormenores del desarrollo del Simulacro Nacional.
Me traslado al @C5_CDMX para reunirme con el Comité Nacional de Emergencias y recibir información del #SegundoSimulacroNacional2026#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/vTqkJL45im— Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) September 19, 2026
Suena alerta sísmica en CDMX y en otras entidades en el segundo Simulacro Nacional
La alerta sísmica se activó este sábado al mediodía en la Ciudad de México dando inicio al segundo Simulacro Nacional, en recuerdo de los sismos de 1985 y 2017 que sumaron más de seis mil víctimas.
Por primera vez el ejercicio se realiza en fin de semana: las bocinas y los teléfonos móviles emitieron la señal de alertamiento en punto de las 12:00 horas.
Se preparan en CDMX para Simulacro Nacional con hipótesis de sismo de 7.7
En el centro de la Ciudad de México avanzan los preparativos del Simulacro Nacional, que se desarrollará bajo la hipótesis de un movimiento telúrico de magnitud 7.7.
Minutos antes del inicio, personal del Ejército y de Protección Ciudadana ultiman detalles para poner en marcha el protocolo de respuesta ante la emergencia simulada.