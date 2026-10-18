Llenan de color y fantasía las avenidas con desfile de alebrijes

Cerca de 300 figuras gigantes de cartón y papel transformaron la capital del país en una fiesta previa al Día de Muertos.

Dragones multicolores, serpientes aladas y criaturas que mezclan cuerpos, garras y cuernos de distintos animales transformaron este sábado las calles de Ciudad de México en un escenario de fantasía durante el tradicional Desfile de Alebrijes Monumentales, que celebra la imaginación y el arte popular mexicano.

Cerca de 300 figuras gigantes de cartón, papel y pintura protagonizaron la decimoctava edición de esta celebración, organizada desde 2007 por el Museo de Arte Popular (MAP) y que forma parte de las festividades previas al Día de Muertos.

Las criaturas fantásticas, acompañadas por unas 28 agrupaciones musicales, grupos de bastoneras y gimnasia, emprendieron su recorrido desde el Centro Histórico hacia Paseo de la Reforma, hasta la Fuente de la Diana Cazadora.

Detrás de estos seres imposibles hay meses de trabajo artesanal, estructuras que sostienen cuerpos monumentales y una tradición transmitida entre generaciones que convierte materiales sencillos en esculturas de enormes dimensiones.

Este año participaron creadores de once estados mexicanos, además de tres alebrijes elaborados por personas privadas de la libertad en talleres de centros penitenciarios capitalinos.

De los sueños a las calles: su origen y reconocimiento

Los alebrijes tienen su origen en el trabajo de Pedro Linares López (1906-1992), un artesano de Ciudad de México que, según el relato familiar, imaginó estas criaturas durante un sueño provocado por una enfermedad.

Tras recuperarse, Linares utilizó papel, engrudo y sus conocimientos de cartonería para materializar aquellos animales extraordinarios, cuyo nombre también habría escuchado durante ese episodio.

La tradición se extendió a otras regiones, especialmente Oaxaca, donde artesanos como Manuel Jiménez desarrollaron figuras fantásticas talladas en madera, principalmente de copal.

En 2019, las autoridades capitalinas declararon los alebrijes de Pedro Linares patrimonio cultural intangible, en reconocimiento a su importancia para la identidad y las tradiciones artesanales de la ciudad.

Más allá de sus formas extravagantes, estas criaturas representan una expresión de creatividad colectiva que ha convertido la imaginación de un artesano en un símbolo cultural reconocido internacionalmente.

Tras el desfile, las esculturas permanecerán expuestas hasta el 8 de noviembre, mientras que el concurso que acompaña esta celebración premiará las mejores creaciones el próximo 24 de octubre.