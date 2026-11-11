Llegarían a México 11 helicópteros Black Hawk entre 2028 y 2029

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la compra surgió tras las dificultades para movilizar aeronaves durante las lluvias que afectaron a cinco estados

México reforzará su capacidad de respuesta ante emergencias con la compra de 11 helicópteros Black Hawk UH-60 y dos aviones Super Hércules, equipos que podrían llegar al país entre 2028 y 2029, informó el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo.

Durante la conferencia matutina de este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la adquisición responde a la necesidad de contar con más aeronaves para atender desastres naturales y realizar labores de seguridad, luego de las dificultades que enfrentaron las autoridades para movilizar helicópteros durante las lluvias que afectaron a cinco estados del país.

La mandataria federal recordó que, durante aquellas contingencias, fue necesario trasladar aeronaves desde diferentes regiones para establecer un puente aéreo y llevar ayuda a las comunidades afectadas.

"Y ahí fue que les comenté a ambos secretarios que sí era necesario comprar más equipo y manifestaron que sí", explicó Sheinbaum.

Agregó que la adquisición contempla distintos tipos de aeronaves para la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar), tanto para tareas de seguridad como para atender a la población.

Black Hawk y Super Hércules reforzarán al Ejército

El general Ricardo Trevilla Trejo detalló que la Sedena incorporará 11 helicópteros Black Hawk UH-60 y dos aviones Super Hércules, que tendrán como una de sus principales funciones respaldar las operaciones del Plan DN-III-E.

Las aeronaves también serán utilizadas en el combate de incendios forestales, el transporte de tropas y las labores de auxilio, además de apoyar las operaciones de evacuación y traslado médico.

El titular de Defensa destacó la importancia de contar con estos equipos para respaldar al personal que participa directamente en las tareas de atención y protección de la población.

Actualmente, el Ejército dispone de aeronaves destinadas a distintas actividades, entre ellas el traslado de personal y las ambulancias aéreas.

Durante su intervención, también mencionó la disponibilidad de 42 helibaldes, equipos utilizados para descargar agua en el combate de incendios.

Sobre el calendario de entrega, aclaró que los procedimientos de adquisición todavía están en trámite, por lo que las nuevas aeronaves no llegarán de inmediato.

"Calculamos que deberán de estar aquí en el 2028, 2028, 2029", señaló al ser cuestionado sobre cuándo comenzarán a operar en territorio mexicano.

Marina también ampliará su flota aérea

La Secretaría de Marina también contempla la incorporación de nuevas aeronaves para fortalecer sus operaciones en el mar y el traslado de personal.

El almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la dependencia, informó que la adquisición contempla 10 helicópteros, entre ellos siete destinados a operar embarcados en buques y unidades MI-17 para el transporte de tropas.

Con este equipo, la Marina busca ampliar su capacidad para realizar operaciones desde sus embarcaciones y apoyar las distintas tareas que tiene asignadas.

La compra de aeronaves de ambas dependencias forma parte de una estrategia para mejorar la capacidad de respuesta de las Fuerzas Armadas ante emergencias, incendios y otras operaciones de seguridad.

Sin embargo, los nuevos equipos todavía deberán completar sus respectivos procesos de adquisición antes de incorporarse a las operaciones en México.