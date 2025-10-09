Llegan seis mexicanos de la flotilla detenidos por Israel a CDMX

Los seis mexicanos que integraban la Flotilla Global Sumud fueron recibidos por el canciller Juan Ramón de la Fuente en el aeropuerto de Ciudad de México

Los seis mexicanos que integraban la Flotilla Global Sumud y que fueron detenidos durante varios días por Israel tras intentar llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, llegaron este miércoles al aeropuerto de Ciudad de México, donde fueron recibidos por el canciller Juan Ramón de la Fuente.

"El día de hoy llegaron a nuestro país Sol González Eguía, Ernesto Ledesma Arronte, Arlín Medrano Guzmán, Carlos Pérez Osorio, Diego Vázquez Galindo, y Laura Alejandra Veléz Ruiz Gaitán, en compañía del embajador de México en Israel, Mauricio Escanero", informó la cancillería mexicana en un comunicado.