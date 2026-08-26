Llegan 300 militares a Mazatlán para reforzar seguridad

Las autoridades no detallaron los puntos donde serán distribuidos los nuevos efectivos, debido al carácter estratégico de las operaciones.

Un contingente de 300 elementos del Ejército Mexicano llegó a Sinaloa para reforzar las operaciones de seguridad ante los hechos violentos registrados en Mazatlán y otros municipios del estado.

Los militares arribaron el martes 25 de agosto al Aeropuerto Internacional de Mazatlán en dos aeronaves Boeing 737 de la Fuerza Aérea Mexicana, procedentes de la Base Aérea Militar número 1 de Santa Lucía, Estado de México.

Los efectivos se incorporarán al despliegue de la Novena Zona Militar como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Aunque aterrizaron en Mazatlán, podrán ser enviados a diferentes zonas prioritarias de Sinaloa.

Realizarán patrullajes en zonas prioritarias

El personal militar llevará a cabo patrullajes, reconocimientos terrestres y acciones disuasivas en sectores urbanos, comunidades rurales, carreteras y caminos.

También participará en operaciones para detener a líderes de organizaciones delictivas y otros generadores de violencia, en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, corporaciones estatales y autoridades ministeriales.

Amplían presencia militar en Mazatlán

La llegada de los 300 soldados se suma al despliegue de más de mil elementos que arribaron a Mazatlán el 19 de agosto para reforzar la vigilancia en áreas urbanas, rurales y turísticas.

El aumento de la presencia militar ocurre después de que Mazatlán superara los 40 homicidios durante los primeros 19 días de agosto, además de recientes operativos en los que fueron aseguradas armas largas, municiones, equipo táctico y vehículos.

Entre los resultados destaca la detención de 28 personas en la localidad de El Roble, donde las autoridades decomisaron 15 armas largas, 94 cargadores y casi 3 mil cartuchos.

Las autoridades no detallaron los puntos donde serán distribuidos los nuevos efectivos, debido al carácter estratégico de las operaciones.