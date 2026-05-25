Llegada de cruceros crece 14.8% en México durante 2026

Dentro de esa zona destacó nuevamente Cozumel, Quintana Roo, considerado uno de los principales destinos de cruceros en el Caribe mexicano

El turismo de cruceros mantiene una tendencia de crecimiento en México durante 2026. Entre enero y abril, el país recibió 4.8 millones de pasajeros en embarcaciones turísticas, cifra que representó un aumento del 14.8% en comparación con el mismo periodo del año pasado.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo (Sectur), durante el primer cuatrimestre del año también se contabilizaron 1,425 arribos de cruceros en distintos puertos nacionales, lo que significó un incremento interanual del 10%.

Las autoridades destacaron que el crecimiento de la actividad crucerista continúa fortaleciendo la derrama económica en destinos costeros y consolida a México como uno de los principales mercados turísticos marítimos de la región.

Turismo de cruceros impulsa economía en puertos mexicanos

La titular de Sectur, Josefina Rodríguez Zamora, señaló que la llegada de cruceros genera beneficios directos en restaurantes, comercios, transporte, actividades recreativas y servicios turísticos en distintos estados del país.

“La llegada de cruceros genera beneficios directos para las comunidades receptoras, al impulsar el consumo en restaurantes, comercios, servicios turísticos, transporte y actividades recreativas, además de contribuir a la generación de empleo en los puertos y destinos turísticos”, señaló la funcionaria.

La dependencia federal indicó que los resultados reflejan la fortaleza de México como destino turístico internacional y el impacto económico que tiene el turismo marítimo para diversas comunidades portuarias.

Además, el aumento en la actividad ocurre en un contexto donde el país busca fortalecer su infraestructura y capacidad turística rumbo a eventos internacionales como el Mundial 2026.

Pacífico mexicano registra fuerte crecimiento

Durante el periodo enero-abril, la región del Pacífico mexicano acumuló 1.7 millones de pasajeros y 540 arribos de cruceros, con incrementos de 39.9% y 22.4%, respectivamente.

Uno de los casos más destacados fue el de Puerto Chiapas, que registró aumentos de 83.3% en arribos y de 80.5% en pasajeros, convirtiéndose en uno de los puertos con mayor crecimiento en el país.

También destinos como Cabo San Lucas y Huatulco reportaron incrementos importantes en flujo turístico y operaciones marítimas durante el primer trimestre del año.

Cozumel mantiene liderazgo en el Caribe mexicano

En la región Golfo-Caribe, México recibió 3.1 millones de pasajeros y 885 arribos de cruceros durante el primer cuatrimestre de 2026.

Dentro de esa zona destacó nuevamente Cozumel, Quintana Roo, considerado uno de los principales destinos de cruceros en el Caribe mexicano.

La isla registró 1.99 millones de pasajeros y 571 arribos, con crecimientos de 7.1% y 5.2%, respectivamente.

Las autoridades turísticas señalaron que el incremento en el número de cruceristas también representa mayores oportunidades económicas para operadores turísticos, cadenas de servicios, comercios locales y trabajadores relacionados con la industria marítima.