Llega UNAM a 77% de aspirantes registrados para examen presencial

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) iniciará este miércoles, en la ciudad de León, el examen de control presencial ordenado tras detectarse posibles trampas con inteligencia artificial (IA) y otras irregularidades en la primera prueba en línea, con el 77 % de los aspirantes registrados.
Mediante un comunicado, la UNAM informó que 45,463 aspirantes, es decir, un 77 % de los 58,873 llamados a prueba, ya cuentan con su cita y conocen la fecha, sede y horario asignado.
La institución apuntó que durante el primer día solo existirá una ronda de evaluación en León, donde hasta el corte de las 16:00 horas del 11 de agosto, 2,122 aspirantes ya estaban registrados para hacer el examen.
"Cada examen consta de 120 reactivos y los jóvenes dispondrán de un tiempo máximo de 3 horas para responderlos. Las y los aspirantes no podrán usar teléfonos celulares durante la prueba y no se permitirá el acceso con mochilas, bolsas o bultos grandes", precisó la UNAM.
Entre mayo y junio, la UNAM aplicó por primera vez completamente en línea su examen de ingreso a licenciatura.
Sin embargo, suspendió posteriormente las inscripciones tras detectar resultados estadísticamente atípicos y posibles irregularidades, incluido el uso de IA u otras formas de ayuda externa.
Para verificar los resultados, la institución convocó a 58,783 aspirantes a una evaluación presencial, que se llevará cabo del 12 al 19 de agosto únicamente en León, Oaxaca, Tijuana y Ciudad de México, el 17, 18 y 19 de agosto en el Palacio de los Deportes.