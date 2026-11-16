La presidenta arribó a Shenzhen tras viajar en un vuelo comercial; a su llegada, pasajeros y habitantes del lugar se acercaron para pedirle fotografías

La presidenta Claudia Sheinbaum llegó este lunes 16 de noviembre a Shenzhen, China, donde participará en la 33ª Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), como parte de una agenda de actividades que se desarrollará durante las próximas 48 horas.

Tras aterrizar en el país asiático, la mandataria fue recibida por un pequeño grupo de personas, entre pasajeros y habitantes del lugar, quienes aprovecharon su llegada para grabarla y solicitarle fotografías. En redes sociales circularon imágenes del momento, acompañadas de comentarios sobre el interés que despertó su presencia.

Sheinbaum participará en actividades de la APEC

Hasta el momento, Sheinbaum no había compartido sus primeras impresiones sobre su llegada a China. Su participación en la cumbre contempla encuentros y actividades con líderes de las economías de la región Asia-Pacífico.