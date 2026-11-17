El contingente “Dios con nosotros”, integrado por más de 1,000 personas, llegó a Mapastepec tras 10 días de recorrido; busca continuar hacia Estados Unidos

La caravana migrante “Dios con nosotros”, integrada en su mayoría por personas de Honduras, llegó la madrugada de este lunes al municipio de Mapastepec, Chiapas, luego de recorrer aproximadamente 140 kilómetros en 10 días desde su ingreso a México por Suchiate, el pasado 6 de noviembre.

El contingente, conformado por más de 1,000 personas, se instaló en una cancha techada del deportivo de la colonia Santa Cruz, donde descansará antes de continuar su camino hacia Pijijiapan.

Los integrantes del grupo mantienen su intención de llegar a Estados Unidos, pese a las amenazas del presidente Donald Trump de impedir su ingreso.

Migrantes reportan cansancio tras recorrido

Jessica López, migrante salvadoreña, relató que el recorrido ha sido agotador y que muchos presentan dolores físicos, principalmente en los pies.

También pidió apoyo al gobierno de México para continuar su trayecto y explicó que su objetivo es encontrar oportunidades de trabajo y mejorar sus condiciones de vida.

El secretario de Protección Civil de Mapastepec, Ernesto Aguilar Callejas, informó que las autoridades municipales brindan acompañamiento y asistencia humanitaria a los migrantes durante su estancia.

Es la tercera caravana centroamericana en los últimos meses

Esta es la tercera caravana centroamericana que ingresa al país en los últimos meses, luego de otros dos contingentes procedentes de San Pedro Sula, Honduras, que llegaron en septiembre y octubre.

De acuerdo con el gobierno federal, desde el inicio de la administración de Claudia Sheinbaum se han formado 24 caravanas en el sur del país, todas disueltas antes de alcanzar la frontera con Estados Unidos.