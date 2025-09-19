Llega a México presunto líder de 'La Barredora'; ingresa a penal

El ex funcionario fue trasladado al penal de máxima seguridad El Altiplano, en el centro del país, tras haber sido expulsado de Paraguay.

El exfuncionario mexicano Hernán "N", presunto líder del grupo criminal La Barredora y vinculado al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), llegó a México y fue trasladado al penal de máxima seguridad El Altiplano, en el centro del país, tras haber sido expulsado de Paraguay.

Hernán alias 'el Abuelo' o 'Comandante H'- arribó en la mañana de este jueves al Aeropuerto Internacional de Tapachula, Chiapas, tras haber realizado una escala en Bogotá, Colombia, y de manera casi inmediata trasladado al Aeropuerto de Toluca, según reportaron este jueves medios locales.

Se espera que en las próximas horas sea ingresado al Centro Federal de Reinserción Social No. 1, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, luego de ser arrestado en Paraguay el 12 de septiembre pasado.

Aunque el exfuncionario buscaba evitar la extradición, el miércoles las autoridades paraguayas confirmaron su expulsión, tras verificar que el ingreso y estancia de Bermúdez en dicho país era "irregular", según informó el secretario Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, Omar García Harfuch.

La entrega del presunto líder criminal se produjo "luego de que las autoridades mexicanas remitieran formalmente por la vía diplomática el desistimiento de la solicitud de detención con fines de extradición", precisó en un comunicado la Fiscalía de Paraguay.

Desde la noche del miércoles, en los alrededores del penal del Altiplano, se registró un fuerte operativo y despliegue militar.

Bermúdez Requena fue secretario de Seguridad del estado de Tabasco (sureste mexicano), durante la gestión del entonces gobernador del estado Adán Augusto López Hernández (2019-2021), quien ahora es senador del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), tras haberse desempeñado como secretario de Gobernación (Interior) con el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

Tras su aterrizaje en México, al detenido se le entregó una orden de aprehensión en su contra, como había adelantado el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch.