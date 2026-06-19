Llama SEP a maestros en paro a volver para fin de ciclo escolar

Por: Carlos Nava 18 Junio 2026, 22:45 Compartir

El titular de la SEP exhortó a directivos, maestros y padres de familia a trabajar de manera coordinada durante las últimas semanas del calendario vigente

A menos de un mes de que concluya oficialmente el ciclo escolar 2025-2026, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, hizo un enérgico llamado a las y los docentes que se encuentran en jornadas de paro para que se reincorporen a sus actividades académicas. El objetivo, señaló, es garantizar el derecho constitucional a la educación de millones de estudiantes en todo el país. El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) exhortó a autoridades educativas, directivos, maestros y padres de familia a trabajar de manera coordinada durante las últimas semanas del calendario vigente. Esto con el fin de asegurar un cierre ordenado del ciclo en las 32 entidades federativas. Un llamado por la niñez mexicana En un mensaje dirigido directamente a las comunidades escolares, Delgado Carrillo dimensionó el impacto del sector educativo nacional, destacando las siguientes cifras: Estudiantes: Más de 20 millones 600 mil niñas, niños y adolescentes en Educación Básica.

Planteles: Alrededor de 202 mil escuelas públicas en el país.

Plantilla docente: Más de un millón de maestras y maestros. “El último día de clases es igual de importante que el primero. A lo largo del ciclo escolar, cada jornada en el aula es una oportunidad para descubrir algo nuevo. Es el momento de regresar a las aulas por el bien de nuestra comunidad educativa”, afirmó el funcionario federal.

Evaluaciones y trámites en puerta

El secretario subrayó que aún se está a tiempo de concluir satisfactoriamente el periodo escolar y evitar afectaciones en el aprendizaje, particularmente en los estados donde persisten las movilizaciones magisteriales.

Asimismo, recordó la importancia de las próximas semanas, ya que se deben llevar a cabo procesos administrativos cruciales conforme a la normatividad vigente, tales como:

La entrega de boletas de calificaciones. Las evaluaciones finales. La expedición de documentación correspondiente al cierre de ciclo.

Contexto de las movilizaciones

El pronunciamiento de la dependencia federal se da en un escenario complejo, mientras integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantienen movilizaciones y un paro nacional. Entre las principales demandas del magisterio disidente se encuentran la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, así como diversas reformas en materia educativa y laboral.

Ante esto, Delgado Carrillo sostuvo que el derecho a la educación es una de las principales prioridades del gobierno federal, reiterando la necesidad de privilegiar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes por encima del conflicto sindical.