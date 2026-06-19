Llama SEP a maestros en paro a volver para fin de ciclo escolar

A menos de un mes de que concluya oficialmente el ciclo escolar 2025-2026, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, hizo un enérgico llamado a las y los docentes que se encuentran en jornadas de paro para que se reincorporen a sus actividades académicas. El objetivo, señaló, es garantizar el derecho constitucional a la educación de millones de estudiantes en todo el país.
El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) exhortó a autoridades educativas, directivos, maestros y padres de familia a trabajar de manera coordinada durante las últimas semanas del calendario vigente. Esto con el fin de asegurar un cierre ordenado del ciclo en las 32 entidades federativas.
Un llamado por la niñez mexicana
En un mensaje dirigido directamente a las comunidades escolares, Delgado Carrillo dimensionó el impacto del sector educativo nacional, destacando las siguientes cifras:
Estudiantes: Más de 20 millones 600 mil niñas, niños y adolescentes en Educación Básica.
Planteles: Alrededor de 202 mil escuelas públicas en el país.
Plantilla docente: Más de un millón de maestras y maestros.
“El último día de clases es igual de importante que el primero. A lo largo del ciclo escolar, cada jornada en el aula es una oportunidad para descubrir algo nuevo. Es el momento de regresar a las aulas por el bien de nuestra comunidad educativa”, afirmó el funcionario federal.