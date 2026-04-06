Llama Segob evitar bloqueos carreteros por parte de agricultores

Gobernación pidió no afectar a terceros ante posibles protestas, pese a que afirma haber atendido demandas de productores y transportistas con apoyos y diálogo

Ante el anuncio de movilizaciones y posibles cierres carreteros programados para este lunes 6 de abril por parte de algunas organizaciones del sector agrícola y transportista, la Secretaría de Gobernación (Segob) fijó su postura y llamó a evitar afectaciones a terceros.

La dependencia federal informó que, en coordinación con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, ha sostenido reuniones con productores agrícolas desde finales de 2025, con el objetivo de atender sus demandas, particularmente ante el impacto del bajo precio internacional de los granos básicos.

Asimismo, destacó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha encabezado encuentros para dar soluciones tanto a corto como a largo plazo a las problemáticas del sector.

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No existe razón para manifestarse el día 06 de abril por parte de algunas organizaciones del campo y transporte



Comunicado 📄 https://t.co/eCsz998vmM#ConstruyendoLaPaz🕊️ pic.twitter.com/3D7HBfaE1T — Gobernación (@SEGOB_mx) April 6, 2026

Como resultado de estos trabajos, se han destinado $3,412 millones de pesos en apoyos directos para más de 40,910 productores, además de alcanzar acuerdos específicos en beneficio de agricultores de Sinaloa para la próxima cosecha.

En relación con el sector transportista, Segob señaló que también se han llevado a cabo mesas de diálogo en las que ha participado la Guardia Nacional, abordando temas de seguridad en carreteras y trámites administrativos.

De acuerdo con la dependencia, la mayoría de las organizaciones ha decidido no movilizarse tras estos acercamientos.

No obstante, la Segob indicó que existen algunos grupos que mantienen su intención de realizar bloqueos, a pesar de que, según su postura, no hay motivos actuales que justifiquen dichas acciones.

La dependencia subrayó que el gobierno federal ha mantenido una política de apertura al diálogo y reiteró que dará seguimiento a cualquier manifestación que se presente.

Finalmente, hizo un llamado a las organizaciones a evitar cierres carreteros que afecten a terceros, insistiendo en que las demandas han sido atendidas mediante canales institucionales y que no existe razón para llevar a cabo este tipo de protestas.