Llama Pablo Lemus a extremar precauciones ante avance de Polo

El gobernador de Jalisco informó que se mantiene un monitoreo permanente del fenómeno meteorológico en coordinación con autoridades de Protección Civil

Ante la rápida intensificación del huracán Polo, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, reiteró este martes el llamado a la población para mantenerse atenta a la información oficial y extremar precauciones, especialmente en las regiones costeras de la entidad.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el mandatario informó que el Gobierno de Jalisco mantiene un monitoreo permanente del fenómeno meteorológico en coordinación con autoridades de Protección Civil, debido a la incertidumbre que aún existe sobre su trayectoria e intensidad.

La publicación se dio luego de que Polo alcanzara la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson durante las primeras horas de este martes, convirtiéndose en un huracán de gran intensidad en el océano Pacífico.

Aunque los pronósticos indican que el sistema permanecería alejado de tierra, sus bandas nubosas podrían generar lluvias intensas, oleaje elevado y fuertes rachas de viento en diversos estados del occidente mexicano.

El Huracán Polo continúa su proceso de intensificación, de acuerdo con @PCJalisco y el Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales (SIAT-CT) de CENAPRED, se mantiene la alerta azul en 22 municipios del estado como medida de prevención. La vigilancia permanece en Puerto Vallarta, Cabo Corrientes, Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, Cuautla, El Grullo, Guachinango, La Huerta, El Limón, Mascota, Mixtlán, Villa Purificación, San Sebastián del Oeste, Talpa de Allende, Tolimán, Tomatlán y Tuxcacuesco. A las familias de estas zonas les invito estar atentos, extremar precauciones, seguir las indicaciones de las autoridades e informarse únicamente por canales oficiales y a través de la aplicación @jaliscoalerta_. Desde el @GobiernoJalisco mantenemos un monitoreo permanente y un trabajo coordinado para proteger a las y los jaliscienses. https://t.co/nuPF8GtQ0m — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) September 22, 2026 En su mensaje, Lemus Navarro exhortó a la ciudadanía a seguir únicamente los reportes emitidos por las autoridades competentes y a preparar medidas preventivas en hogares y centros de trabajo. Asimismo, recordó que el estado cuenta con refugios temporales habilitados y protocolos de atención para responder ante cualquier eventualidad. Las autoridades estatales señalaron que el Comité Estatal de Emergencias permanece en sesión permanente y mantiene coordinación con instancias federales, municipales y corporaciones de seguridad para atender cualquier afectación que pudiera derivarse del fenómeno hidrometeorológico. De acuerdo con los pronósticos más recientes, las condiciones meteorológicas asociadas al huracán Polo podrían provocar acumulados importantes de lluvia en regiones de la costa y zonas serranas de Jalisco durante los próximos días, por lo que se recomendó evitar actividades marítimas y permanecer atentos a las actualizaciones oficiales.