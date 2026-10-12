Llama Gobierno federal a mantener resguardo por huracán Simón

La presidenta reiteró el llamado a mantenerse atentos a los comunicados oficiales de Protección Civil, además de evitar desplazamientos innecesarios

La presidenta Claudia Sheinbaum exhortó este domingo a la población de los municipios costeros de Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán a permanecer en resguardo y atender las indicaciones de las autoridades de Protección Civil ante la proximidad del huracán Simón, que se mantiene como un fenómeno de alta peligrosidad en el Pacífico mexicano.

A través de una publicación en sus redes sociales, la mandataria pidió a la ciudadanía no abandonar las medidas preventivas hasta que las autoridades emitan el aviso oficial de que el riesgo ha concluido. En su mensaje, señaló que la prioridad es salvaguardar la integridad de la población ante los efectos del ciclón.

“Ante el próximo impacto del huracán Simón categoría 4, exhortamos a la población de municipios costeros de Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán a mantenerse en resguardo hasta el aviso oficial de que el peligro ha terminado”, indicó en redes sociales.

La presidenta informó que el meteoro se localizaba este domingo a aproximadamente 95 kilómetros al oeste de Manzanillo, Colima, y a 175 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco, mientras continúan las labores preventivas para reducir riesgos en las zonas potencialmente afectadas.

Asimismo, agradeció la colaboración de la ciudadanía y reiteró el llamado a mantenerse atentos a los comunicados oficiales de Protección Civil, además de evitar desplazamientos innecesarios y no transitar por la vía pública durante las horas de mayor riesgo.

De acuerdo con reportes difundidos por autoridades federales, continúan las evacuaciones preventivas en áreas vulnerables y permanecen activos los protocolos de emergencia para atender cualquier contingencia derivada de las lluvias intensas, vientos fuertes y oleaje elevado asociados al huracán Simón.

Las autoridades federales y estatales mantienen vigilancia permanente sobre la trayectoria del ciclón, por lo que exhortaron a la población a consultar únicamente información proveniente de fuentes oficiales y seguir las recomendaciones emitidas por los organismos de protección civil.