Llama Cruz Roja a vivir el Mundial con prevención

Con el objetivo de salvaguardar la integridad de todos los ciudadanos y turistas, la institución informó sobre el despliegue de un operativo especial futbolero

Ante el inicio de la "Temporada de Futbol 2026" y la concentración masiva de aficionados en distintas sedes de México, la Cruz Roja Mexicana emitió un llamado urgente a la población para disfrutar de la fiesta deportiva con responsabilidad, promoviendo medidas de prevención que eviten accidentes y situaciones de riesgo.

Con el objetivo de salvaguardar la integridad de los asistentes, turistas y la población en general, la institución informó sobre el despliegue de un operativo especial diseñado para fortalecer la atención prehospitalaria y la respuesta ante emergencias durante los encuentros y actividades relacionadas con el torneo.

Refuerzo nacional sin descuidar la operación habitual

Para la ejecución de estas labores, la Cruz Roja Mexicana contará con el apoyo de voluntarias y voluntarios procedentes de diversas delegaciones del país, quienes reforzarán la operación directamente en las ciudades sede.

Las autoridades de la institución destacaron que este esquema estratégico permitirá mantener, de manera simultánea, la cobertura habitual de los servicios de emergencia en todo el país.

El operativo contempla un robusto equipo técnico y humano:

• Personal especializado.

• Ambulancias y motocicletas de primer contacto.

• Equipos USAR (Búsqueda y Rescate Urbano), preparados para responder de forma oportuna ante cualquier eventualidad.

Corresponsabilidad ciudadana

La Cruz Roja Mexicana exhortó a los aficionados a seguir las recomendaciones de Protección Civil, identificar rutas de evacuación, mantenerse hidratados, evitar conductas de riesgo y solicitar apoyo inmediato a los cuerpos de emergencia en caso de ser necesario.

Finalmente, la institución reiteró que la prevención es una responsabilidad compartida, subrayando que el éxito de los operativos de seguridad y atención médica depende en gran medida de la colaboración de la ciudadanía.