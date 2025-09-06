Lingotes de oro desaparecen tras caída de helicóptero en Edomex

La Fiscalía ya trabaja conjuntamente con personal de la Agencia Federal de Aviación Civil para determinar cuáles fueron las causas que provocaron la caída

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) descubrió que el helicóptero que se desplomó en Tepetlixpa, Estado de México transportaba 300 kilos de lingotes de oro valuados en ¡10 millones de pesos!

La aeronave se desplomó en una zona boscosa del municipio, en donde murieron dos personas, el piloto y uno de los custodios de la empresa de seguridad Cometra.

De acuerdo con la información que se obtuvo de una bitácora, el helicóptero Airbus EC-130B4, matrícula XA-QST, salió de la mina "La media Luna", ubicada en Cocula, Guerrero, donde había cargado 300 kilogramos de oro, valuados en 10 millones de pesos, con destino primeramente al aeropuerto de la ciudad de México de donde posteriormente viajaría a Canadá para hacer la entrega de la valiosa carga.

La Fiscalía abrió una línea de investigación especial debido a que la bitacora señala que en el helicóptero presuntamente viajaban cinco personas y en el lugar solo se encontraron dos cuerpos. Las autoridades no descartan que el accidente haya sido provocado, ya que los lingotes de oro no fueron encontrados por ningún lado.

Hay dos líneas de investigación

La Fiscalía afirmó que ya trabaja conjuntamente con personal de la Agencia Federal de Aviación Civil para determinar con exactitud cuáles fueron las causas que provocaron la caída del helicóptero.

Explicó que tentativamente se manejan varias hipótesis como causas del desplome de la aeronave, la primera que pudo ser por una falla mecánica, la segunda por un error humano, otra por las condiciones climatológicas adversas y la última que ya se trabaja con más profundidad es que el helicóptero pudo ser derribado por un grupo de sujetos, entre los que figuraban elementos de la misma empresa de seguridad Cometra para robarse los 10 millones de pesos en oro.