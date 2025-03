 Linchan a payaso acusado de abusar de niña; aseguran era inocente

Familiares y pobladores de una comunidad en Oaxaca mataron a golpes a un hombre que señalaron por presuntamente haber abusado de una menor de edad. El linchamiento está causando conmoción, ya que aseguran que la víctima no era culpable de las acusaciones en su contra.

Los hechos se registraron este lunes en el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec cuando Cayetano "S", conocido entre la comunidad como "Payasito Soldadín", fue señalado por familiares de la presunta víctima, menor de edad, de hacerle tocamientos mientras él estaba presuntamente baja el influjo de bebidas alcohólicas.

Debido al presunto estado de ebriedad en el que se encontraba el hombre, este no habría podido rebatir las acusaciones, entonces familiares de la víctima comenzaron a insultarlo y a golpearlo.

El enojo por las presuntas acusaciones movilizó a la multitud, quienes se unieron para linchar al hombre de 50 años de edad. Trascendió que hubo personas quienes le rociaron alcohol al presunto agresor sexual para prenderle fuego, pero esto no ha sido confirmado por las autoridades.

El hombre agonizó por varias horas hasta que llegó un familiar y lo trasladó a un hospital de la localidad, sin embargo, presuntamente le negaron atención médica, por lo que se retiró a su hogar para recuperarse, pero falleció a causa de la gravedad de las heridas.

Cayetano “S” era padre de familia, esposo, maestro de albañil y soldador. Tenía un show de magia con el que se presentaba a las fiestas infantiles en compañía de sus hijos para obtener algunos ingresos.

"No se vale, sea lo que sea que haya sucedido, que no le dieran la oportunidad de defenderse, ojalá se actúe en contra de quienes privaron de su vida a Soldadín y se dé un justo castigo, no se le devolverá la vida, pero servirá de ejemplo para que en situaciones posteriores le vayan pensando en hacer justicia por propia mano", compartió en su cuenta de Facebook otro payaso que radica en San Juan Bautista Tuxtepec.

Fiscalía detiene a presunto agresor de una menor

La Fiscalía de Oaxaca (FGEO) informó este miércoles que aprehendió a un hombre por violación agravada en contra de una menor de edad, cometido en la región de la Cuenca del Papaloapan, el mismo lugar en donde ocurrió el linchamiento del "Payasito Soldadín".

La FGEO dijo que dio cumplimiento a una orden de aprehensión gracias a la cual se logró la detención de una persona del sexo masculino identificada como R.L.G., por el delito de violación agravada en agravio de una menor de edad.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron en diferentes momentos desde noviembre de 2021, mientras la víctima se encontraba en un domicilio en la colonia La Fortaleza de San Juan Bautista Tuxtepec, donde ocurrió la agresión.

Tras recibir la denuncia la Fiscalía de Oaxaca inició las primeras indagatorias a través de un equipo especializado y multidisciplinario de la Vicefiscalía Regional de la Cuenca, lo que permitió que derivado de los trabajos de investigación se obtuviera la orden de aprehensión, por lo que elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) se dieron a la tarea de localizar a R.L.G., quien fue detenido y presentado ante la autoridad correspondiente para definir su situación jurídica.

Hasta el momento las autoridades no han aclarado si la detención de este sujeto está relacionada con las acusaciones por las que perdió la vida Cayetano "S".

