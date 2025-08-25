Linchan a dos hombres en Puebla acusados de robo; uno muere

Un presunto delincuente murió y otro resultó herido luego de ser golpeados por 20 vecinos en Cuautlancingo, quienes los acusaron de asaltar una tortillería

Un presunto delincuente murió y otro resultó gravemente herido luego de ser golpeados por un grupo de aproximadamente 20 vecinos de la colonia El Nopalito, en el municipio de Cuautlancingo, quienes los acusaron de intentar asaltar una tortillería.

Los hechos ocurrieron la noche del viernes, cuando dos hombres a bordo de una motocicleta llegaron a la tortillería Nealtican, aparentemente armados, con la intención de cometer un robo. Sin embargo, el intento de asalto fue alertado en tiempo real a través de grupos vecinales de WhatsApp, lo que movilizó a una veintena de habitantes del lugar.

Al llegar al sitio, los vecinos interceptaron a los presuntos asaltantes y comenzaron a golpearlos. Uno de ellos, de aproximadamente 30 años de edad, fue atado a un poste y agredido brutalmente hasta perder la vida a causa de las lesiones.

El segundo implicado quedó inconsciente sobre el asfalto, mientras la multitud incendiaba la motocicleta en la que ambos se trasladaban.

Minutos después, al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal de Cuautlancingo, quienes al confirmar que se trataba de un linchamiento, solicitaron el apoyo de la Policía Estatal, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano para contener la situación.

También se hizo presente personal de la Secretaría de Gobernación (Segob), que entabló diálogo con los vecinos presuntamente implicados en el linchamiento. Durante la conversación, los habitantes manifestaron su indignación por la creciente inseguridad que aseguran padecer en la colonia.

La identidad de los hombres agredidos no ha sido revelada. El sobreviviente fue trasladado de emergencia a un hospital cercano, donde su estado de salud se reporta como grave.

La Fiscalía ya abrió una carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables del linchamiento.