Limpian playas de Veracruz y Tabasco por derrame de hidrocarburos

Semarnat, Marina, Pemex y Profepa implementan Plan Marina que busca contener mancha en playas del Golfo de México, con brigadas de limpieza.

Autoridades federales y estatales desplegaron un operativo coordinado tras detectarse presencia de hidrocarburos en playas del Golfo de México, principalmente en Veracruz y Tabasco. El seguimiento y mitigación se realiza desde el Centro de Comando Unificado instalado en Veracruz, donde distintas dependencias coordinan vigilancia, contención y limpieza del litoral.

Operativo interinstitucional y Plan Marina

En el operativo participan elementos de la Secretaría de Marina, personal de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Semarnat y la Profepa, en coordinación con los gobiernos estatales. Se realizan recorridos de supervisión, vuelos de reconocimiento y monitoreo constante, además de análisis de corrientes marinas para evaluar la posible trayectoria del hidrocarburo y evitar su dispersión.

Se activó el Plan Marina, mediante el cual la Secretaría implementa acciones de apoyo a la población y de protección ambiental. Entre las labores destacan la instalación de barreras de contención, limpieza de playas y evaluación del impacto en ecosistemas marinos y costeros, con atención especial a comunidades pesqueras afectadas.

Semarnat contradice versión sobre origen del derrame

La Semarnat informó que continúa evaluando la fuente del derrame, lo que contradice declaraciones de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, quien apuntó a un barco petrolero privado frente a Sánchez Magallanes, Tabasco. Ambas partes coinciden en deslindar responsabilidad a Pemex. Según Semarnat, los modelos oceanográficos muestran que el hidrocarburo se desplaza desde el mar hacia la costa.

“Una vez identificado el origen del contaminante, se procederá conforme a la legislación aplicable para sancionar a la empresa responsable y garantizar la reparación del daño ambiental”, indicó la dependencia federal.

Acciones de Pemex y seguimiento ambiental

Aun sin vinculación directa con Pemex, la empresa desplegó su embarcación Oil Rec para contención y recuperación en altamar, mientras que brigadas coordinadas con Semarnat, Semar, Profepa y Conanp realizan limpieza en playas con apoyo de pescadores y comunidades locales. En Alvarado, Veracruz, se activaron brigadas de limpieza, barreras de contención y atención a la comunidad pesquera.

La Profepa realiza inspecciones complementarias a las efectuadas por la ASEA para fortalecer investigaciones y determinar responsabilidades según la legislación ambiental vigente.

Monitoreo constante y protección del litoral

Debido a las condiciones meteorológicas y corrientes marinas, se han detectado manchas de hidrocarburos en playas de Alvarado, Coatzacoalcos y el litoral tabasqueño. Se emplean vuelos de reconocimiento, drones, mapeo satelital y estudios de corrientes para evaluar la expansión del contaminante y establecer medidas de contención y mitigación, protegiendo tanto los ecosistemas como las actividades productivas locales.