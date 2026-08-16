Limita Migración a 36 horas estancia máxima en estaciones

La restricción de 36 horas deriva de un criterio de la Suprema Corte, que en marzo de 2023 declaró inconstitucionales los plazos de 15 y hasta 60 días hábiles.

El Instituto Nacional de Migración (INM) aseguró este viernes que cambió el rostro de las estaciones migratorias y ahora aplica un límite máximo de 36 horas de permanencia y mantiene supervisiones permanentes y aleatorias, como parte de las medidas para evitar abusos y nuevos episodios como el incendio de 2023 en una estación de Ciudad Juárez.

Sergio Salomón Céspedes, comisionado del INM, afirmó durante la conferencia presidencial que las instalaciones operan bajo un “principio de no repetición”, con protocolos de protección civil y derechos humanos.

"Hoy en día las estancias tienen otro rostro, no tiene ningún tipo de acción que tenga que ver con temas carcelarios, hay libertad, hay acciones", dijo.

El funcionario explicó que la restricción de 36 horas deriva de un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que en marzo de 2023 declaró inconstitucionales los plazos de 15 y hasta 60 días hábiles previstos en la Ley de Migración para alojar a extranjeros.

La Primera Sala estableció entonces que, una vez transcurridas las 36 horas, quienes continúen sujetos a un procedimiento migratorio deben seguirlo en libertad y contar con una defensa adecuada, al considerar que una retención mayor contraviene el límite constitucional para privaciones de libertad por razones administrativas.

Céspedes agregó que el INM mantiene desplegados más de 5,000 elementos en el país para efectuar rescates humanitarios en zonas de riesgo, incluidos puntos de las rutas ferroviarias, y reducir la posibilidad de que las personas en movilidad sean captadas por grupos del crimen organizado.

Como referencia de esas labores, el INM informó el pasado 3 de agosto que sus Grupos Beta realizaron 6,229 rescates entre 2021 y el primer semestre de 2026, además de proporcionar 903,482 orientaciones a personas mexicanas y extranjeras en tránsito durante ese periodo.

El organismo señaló también que los Grupos Beta han brindado asistencia humanitaria a más de 7.3 millones de personas durante sus 36 años de operación.

Las nuevas medidas se enmarcan en las modificaciones adoptadas tras el incendio del 27 de marzo de 2023 en la estación migratoria Lerdo-Stanton de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde murieron 40 migrantes.

En 2024, el INM informó que retiró candados, cerrojos y barrotes de puertas internas en estaciones y estancias provisionales como parte de los cambios orientados a impedir la repetición de aquella tragedia.

Según Céspedes, las revisiones se realizan de forma periódica mediante áreas de derechos humanos del instituto y de manera aleatoria.