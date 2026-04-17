Lideran Harfuch y Rubén Rocha reunión de seguridad en Culiacán

El encuentro tuvo lugar en la base militar ubicada en la capital sinaloense, donde desde primeras horas del día se desplegó un operativo de seguridad.

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México realizó una reunión en Culiacán bajo un operativo reforzado, como parte de las acciones de coordinación en materia de seguridad en Sinaloa. El encuentro se llevó a cabo en las instalaciones de la Novena Zona Aérea Militar.

La sesión fue encabezada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y reunió a autoridades federales, estatales, así como representantes del sector empresarial, académico y de medios de comunicación.

¿Dónde y cómo se realizó la reunión?

El encuentro tuvo lugar en la base militar ubicada en la capital sinaloense, donde desde primeras horas del día se desplegó un operativo de seguridad con participación de la Secretaría de Marina, el Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal Preventiva.

Las corporaciones establecieron un cerco en los alrededores del inmueble, restringiendo accesos y resguardando el perímetro durante el desarrollo de la reunión.

¿Quiénes participaron en el encuentro?

Además del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, asistieron representantes de distintos sectores, entre ellos el empresario Jesús Vizcarra Calderón y el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina.

La presencia de estos actores refleja la integración de diversos sectores en los espacios de análisis sobre la situación de seguridad en la entidad.

¿Por qué se llevó a cabo esta reunión?

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, el encuentro se realizó por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, como parte del seguimiento a las acciones implementadas en Sinaloa.

La convocatoria se da en un contexto de hechos recientes de violencia en la entidad, lo que mantiene este tipo de reuniones como parte de la estrategia de evaluación y coordinación.

¿Qué se destacó durante la sesión?

Durante el encuentro se reiteró la intención de mantener una coordinación permanente entre autoridades de distintos niveles de gobierno y sectores sociales.

También se subrayó la importancia de fortalecer el diálogo con empresarios, académicos y medios de comunicación, con el objetivo de avanzar en condiciones que favorezcan la seguridad en el estado.

Este tipo de reuniones forman parte de los mecanismos de seguimiento en materia de seguridad, con participación de actores públicos y privados en el análisis de la situación en Sinaloa.