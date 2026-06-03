Liberan en Sudáfrica a periodista Julio Ibáñez y a su camarógrafo

El periodista Julio Ibáñez y el camarógrafo Daniel García fueron liberados por autoridades judiciales sudafricanas tras permanecer más de dos meses retenidos

Medios de comunicación informaron que las autoridades judiciales de Sudáfrica determinaron la liberación de Julio Ibáñez y Daniel García, además de devolverles sus respectivos pasaportes, poniendo fin al proceso legal que enfrentaban en territorio africano.

Mediante un comunicado, se confirmó que ambos comunicadores quedaron en libertad después de más de dos meses de incertidumbre y procedimientos judiciales que impidieron su regreso a México.

“Luego de más de dos meses, hoy la autoridad judicial en Sudáfrica ha liberado y devuelto sus pasaportes a nuestros compañeros Julio Ibáñez y Daniel García”, señaló la empresa televisiva.

Regresarán a México este miércoles

Tras recuperar su documentación, se espera que el periodista deportivo y el camarógrafo emprendan su viaje de regreso en las próximas horas y arriben a territorio mexicano durante el miércoles 3 de junio.

La televisora indicó que ambos podrán reencontrarse con sus familias luego de concluir formalmente el proceso que los mantuvo retenidos en el extranjero.

Asimismo, la empresa agradeció el respaldo brindado por las autoridades mexicanas durante las gestiones realizadas para atender el caso.

En el comunicado se reconoció el apoyo recibido durante este periodo y se destacó que el incidente finalmente quedó resuelto.

El origen del caso

La situación legal de Julio Ibáñez comenzó semanas atrás cuando autoridades sudafricanas lo detuvieron por operar un dron en una zona donde dicha actividad estaba restringida.

El arresto ocurrió mientras el periodista realizaba una transmisión en vivo, situación que generó amplia atención tanto en México como en Sudáfrica.

A partir de ese momento, tanto Ibáñez como su compañero Daniel García permanecieron sujetos al proceso judicial correspondiente mientras las autoridades locales determinaban su situación jurídica.

La Secretaría de Relaciones Exteriores tomó conocimiento del asunto y participó en las gestiones necesarias para acompañar el proceso que enfrentaban ambos trabajadores de los medios de comunicación.

La televisora también reconoció la colaboración de las instancias gubernamentales mexicanas que dieron seguimiento al caso hasta lograr su resolución.

Julio Ibáñez rompe el silencio tras salir de Sudáfrica

El periodista agradeció el apoyo recibido durante los meses que permaneció en Sudáfrica y confirmó que pronto regresará a México junto a Daniel Alegre.

Tras recuperar su libertad, Julio Ibáñez aseguró que la complicada etapa que vivió en Sudáfrica llegó a su fin y celebró que pronto podrá reencontrarse con su familia.

“Se terminó la pesadilla. Finalmente vamos a regresar a casa, abrazar a nuestras familias y descansar un poco”, expresó.

El comunicador reconoció el apoyo de familiares, amigos, compañeros de trabajo, y del equipo legal que participó en su defensa.

“Hoy fuimos un auténtico ejército de gente preparada e interesada en que todo esto terminara”, señaló.

Ibáñez reconoció que atravesaron momentos difíciles durante el proceso, aunque adelantó que más adelante revelarán anécdotas y detalles de lo ocurrido.

“La vimos difícil, pero ya habrá tiempo de contar todo lo que pasó”, afirmó.

Por su parte, Daniel Alegre también agradeció el respaldo recibido y aseguró que ambos tienen muchas historias por compartir tras su experiencia en Sudáfrica.

“Gracias, gracias y gracias. Nos vemos en México”, concluyeron.