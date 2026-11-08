Liberan bomberos a un canino atrapado en alcantarilla de Puebla

Los efectivos de rescate urbano retiraron la rejilla de acero para poner a salvo al ejemplar de aproximadamente ocho años de edad.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos del Gobierno del Estado de Puebla ejecutaron un operativo de rescate urbano para liberar a un canino de aproximadamente 8 años de edad, el cual quedó atrapado en el interior de una alcantarilla ubicada en la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacán, dentro del municipio capitalino.

El personal de emergencia acudió al punto tras recibir el reporte sobre la presencia del animal atrapado bajo la rejilla metálica de drenaje. Mediante la aplicación de maniobras especializadas de extracción, los efectivos de seguridad lograron retirar la estructura de acero y poner a salvo al ejemplar sin poner en riesgo su integridad física.

Atención médica y resguardo municipal

Tras concluir las labores de salvamento en la vía pública, el mamífero fue estabilizado en el sitio por los cuerpos de auxilio para posteriormente ser trasladado a las instalaciones de la Dirección de Protección Animal del Municipio de Puebla.

En dicho centro, personal veterinario capacitado asumió el resguardo del canino con el fin de realizarle una valoración médica integral, evaluar sus condiciones de salud tras la contingencia y brindarle los cuidados necesarios para su recuperación.