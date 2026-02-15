Liberan a propietario de crematorio clandestino en Ciudad Juárez

Las autoridades localizaron un total de 386 cuerpos en el establecimiento, lo que abrió investigaciones relacionadas con el tratamiento de restos humanos

La liberación mediante un amparo judicial de un hombre identificado como José Luis “AC”, propietario del crematorio Plenitud, generó reacciones entre familiares de víctimas y colectivos de búsqueda tras su detención relacionada con el hallazgo de 386 cuerpos sin calcinar en Ciudad Juárez durante junio de 2025.

De acuerdo con información difundida, el beneficio legal fue otorgado por el juez séptimo de Distrito en dicha ciudad, Luis Eduardo Rivas, lo que permitió que el acusado recuperara su libertad.

Investigación inició tras hallazgo masivo de restos humanos

Las indagatorias comenzaron luego del descubrimiento de cientos de cuerpos en las instalaciones del crematorio Plenitud, situación que derivó en la detención de José Luis “AC” el 1 de julio de 2025 junto con otro implicado identificado como Facundo “MR”.

Ambos fueron señalados por el presunto delito de inhumación, exhumación y respeto a los cadáveres o restos humanos. Sin embargo, el proceso legal cambió tras el fallecimiento de Facundo “MR” a finales de 2025, presuntamente por problemas de salud, lo que dejó al propietario del crematorio como el principal investigado dentro del caso.

Las autoridades localizaron un total de 386 cuerpos en el establecimiento, lo que abrió investigaciones relacionadas con el tratamiento de restos humanos y posibles irregularidades en los servicios funerarios ofrecidos.

Avances en identificación de víctimas y notificación a familias

Según reportes oficiales, desde el hallazgo se logró la identificación de 170 cuerpos. Además, hasta el 8 de enero de 2026, al menos 165 familias habían sido notificadas sobre el proceso de reconocimiento de restos. El manejo del caso ha implicado trabajos forenses y de análisis para lograr la identificación de las víctimas, un procedimiento que continúa bajo supervisión de autoridades estatales.

Colectivos expresan inconformidad por la liberación

Tras darse a conocer la resolución judicial, integrantes del colectivo Memoria, Dignidad y Justicia manifestaron su rechazo ante la liberación del acusado y señalaron inconformidad con la decisión judicial.

Las familias que hoy nos unimos bajo un mismo grito de dolor e impotencia manifestamos nuestro total rechazo y profunda indignación ante la resolución del juez séptimo de Distrito en Ciudad Juárez.

Es una burla para la sociedad considerar que el hallazgo de 386 cadáveres abandonados en condiciones inhumanas y la entrega de cenizas falsas no constituyen un delito grave.

Los integrantes del colectivo señalaron que el caso representa una afectación directa a las familias que buscan justicia y esclarecimiento sobre el destino de sus seres queridos.

Solicitan intervención federal en el caso

Mediante un comunicado, los familiares solicitaron la intervención directa del Gobierno Federal para revisar la actuación judicial, así como la posible atracción del caso por parte de la Fiscalía General de la República.

Los colectivos señalaron que buscan que se revisen las investigaciones ante lo que consideran deficiencias en la integración del proceso penal por parte de autoridades locales. Hasta el cierre del reporte, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua no había emitido una postura oficial sobre la liberación del propietario del crematorio.