Liberan a líder del CJNG; fue un 'sabadazo', acusa SSPC

Ramón 'N', alias el Moncho y/o R1, es considerado 'el segundo hombre en importancia dentro de la estructura criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación'

Por: Redacción

Noviembre 24, 2022, 11:00

Una jueza ordenó durante la madrugada del sábado 19 de noviembre poner en libertad inmediata a Ramón 'N', alias el Moncho y/o R1, a quien se le atribuye ser 'el segundo hombre en importancia dentro de la estructura criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación', informó el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja.



Durante la conferencia de prensa matutina, el funcionario federal detalló que el miembro de un grupo criminal salió del Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) número 11 de México, tras ser ordenada su liberación por parte del Juzgado Primero de Distrito de Proceso Penales Federales de Jalisco.





El subsecretario expuso que 'El Moncho' había ingresado a dicho centro por los delitos de delincuencia organizada y delitos contra la salud en 2012.



Al referirse a la trayectoria criminal del delincuente, Ricardo Mejía dijo que primero fue 'lugarteniente' de un sub grupo generador de violencia de nombre 'Los Valencia', y después se integró al Cártel Jalisco Nueva Generación.



Asimismo, Berdeja informó que Ramón 'N' se encontraba recluido ya que también contaba con cinco antecedentes penales y mandamientos judiciales por el delito como secuestro, además de los antes mencionados.



Ricardo Mejía criticó que en todos estos procesos el modus operandi de los jueces consistió en el “desvanecimiento de pruebas, la no comparecencia de testigos, no elementos a juicio del juez para acreditar la responsabilidad, y cada una de estas aduanas la fue librando hasta librar el último proceso y finalmente caer en este caso de impunidad”.