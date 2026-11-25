Recordemos que Gómez Mont fue detenida en Florida el 30 de octubre, después de permanecer prófuga desde 2021 por al menos tres cargos

La conductora Inés Gómez Mont fue liberada este martes en Estados Unidos bajo fianza tras permanecer detenida por varias semanas en custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

De acuerdo con diversos medios, la conductora tenía programada una audiencia ante un juez migratorio para impugnar su detención.

Recordemos que Gómez Mont fue detenida en Florida el 30 de octubre, después de permanecer prófuga desde 2021.

También se detalló que se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en el Broward Transitional Center.

¿Por qué buscaban a Inés Gómez Mont?

La investigación contra la conductora y su esposo, el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, se remonta a 2021, cuando se les relacionó con un presunto esquema de desvío y triangulación de recursos públicos mediante empresas fantasma.

El dinero generado se le relacionaba con contratos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, organismo encargado de los centros penitenciarios federales.

Autoridades señalan que Gómez Mont presuntamente habría recibido recursos de procedencia ilícita en sus cuentas bancarias personales.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República, la exconductora y actriz cuenta con al menos tres órdenes de aprehensión por los siguientes delitos:

Delincuencia organizada: por su probable participación en la estructura investigada.

Operaciones con recursos de procedencia ilícita: relacionadas con el presunto manejo de dinero obtenido mediante contratos públicos.

Defraudación fiscal equiparada: por presuntamente declarar ingresos inferiores a los que habría obtenido.

En materia fiscal, las investigaciones señalan una posible omisión de más de $13 millones de pesos en impuestos, correspondiente a los ejercicios de 2014 y 2016.

¿Qué ha dicho la Fiscalía General de la República sobre su regreso a México?

Previamente, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, informó que México había intercambiado información con las autoridades estadounidenses y entregado las tres órdenes de aprehensión vigentes contra Gómez Mont.

También explicó que desde septiembre de 2025 se había solicitado a Estados Unidos su detención provisional con fines de extradición.

La funcionaria federal aclaró que la decisión sobre una eventual deportación correspondía a las autoridades estadounidenses.