Liberan a ex rector de la UACAM detenido por posesión de drogas

José Alberto Abud Flores, exrector de la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM), fue liberado la tarde del miércoles 14 de enero de 2026, luego de permanecer detenido por más de 48 horas tras ser acusado del presunto delito de posesión de drogas.

La decisión se tomó durante su primera audiencia ante un juez, quien determinó que el proceso continúe en libertad, mientras se desarrolla la investigación correspondiente, la resolución judicial permitió que el exfuncionario universitario enfrente el proceso sin permanecer en prisión, al no imponérsele medidas cautelares, aunque su situación legal aún no ha sido definida de manera definitiva.

¿Quién es José Alberto Abud Flores?

José Alberto Abud Flores es académico y exrector de la Universidad Autónoma de Campeche, institución que encabezó en medio de un contexto de tensiones políticas y señalamientos públicos sobre la vida interna de la universidad, durante su gestión, Abud Flores mantuvo una postura crítica frente a decisiones del gobierno estatal, lo que generó confrontaciones abiertas y un debate constante sobre la autonomía universitaria.

Su figura se volvió relevante a nivel nacional tras su detención, ya que distintos sectores académicos y políticos consideraron el caso como un tema que trascendía lo jurídico y tocaba asuntos relacionados con la independencia de las universidades públicas y el respeto al debido proceso.

¿Por qué fue detenido el ex rector de la UACAM?

La detención de Abud Flores ocurrió el lunes 12 de enero de 2026, cuando elementos de la Policía Estatal Preventiva realizaron una revisión a una camioneta en la que viajaba, luego de un reporte ciudadano, durante el operativo, las autoridades informaron el presunto hallazgo de sustancias ilícitas, sin detallar públicamente el tipo ni la cantidad asegurada.

Tras su arresto, fue puesto a disposición del Ministerio Público y permaneció bajo custodia mientras se integraba la carpeta de investigación por el presunto delito contra la salud, en su modalidad de posesión de drogas.

Durante la audiencia inicial, la defensa legal del exrector sostuvo que existieron irregularidades en el procedimiento policial, incluyendo posibles fallas en los protocolos de revisión y en la cadena de custodia de la evidencia, estos argumentos fueron considerados por el juez al momento de ordenar que el proceso continúe en libertad.

A la salida de la audiencia, Abud Flores agradeció brevemente las muestras de apoyo recibidas, mientras que su equipo jurídico reiteró su confianza en que las acusaciones serán aclaradas conforme avance el proceso judicial.

Rector de la UACAM destituido de su cargo

El caso provocó una amplia polémica política y académica, con pronunciamientos que llamaron a respetar la legalidad y evitar el uso político de las instituciones de justicia, incluso, tras su detención, el Consejo Universitario de la UACAM decidió destituirlo como rector y designar a una nueva autoridad, decisión que también generó división de opiniones dentro de la comunidad universitaria.

Aunque José Alberto Abud Flores ya se encuentra en libertad, el proceso legal en su contra continúa abierto, y será en próximas audiencias cuando se determine su situación jurídica definitiva.