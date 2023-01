Liberan a agresor de la saxofonista rociada con ácido

La saxofonista María Elena Ríos Ortiz fue agredida con ácido sulfúrico por instrucciones del exdiputado en septiembre de 2019

Por: EFE

Enero 22, 2023, 7:40

'Si lo liberan me mata... con una audiencia maquillada y un acuerdo pactado hoy, mi agresor ha quedado libre', escribió en su cuenta de Twitter la saxofonista María Elena Ríos Ortiz al conocer que el juez Teódulo Pacheco Pacheco resolvió cambiar la modalidad de prisión preventiva a prisión domiciliaria a Juan Antonio Vera.



Vera se encontraba preso en el penal de Tanivet, estado de Oaxaca, desde abril de 2020 por el delito de tentativa de feminicidio en contra de la joven mixteca, quien fue agredida con ácido sulfúrico por instrucciones del exdiputado en septiembre de 2019.



La audiencia que comenzó el pasado martes y que concluyó hasta ayer sábado por la tarde, provocó en la joven de 29 años un desgaste físico y emocional, no solo para ella sino también a su familia.



La defensa argumentó que Vera se encuentra en estado delicado de salud y requiere atención médica especializada que solo puede recibir en un domicilio.



Se espera que Juan Antonio Vera Carrizal sea trasladado a un domicilio donde estará bajo vigilancia policial.



En entrevista con medios, María Elena Ríos lamentó la parcialidad de la justicia, que estuvo, dijo, condicionada a intereses políticos y económicos, pero dijo que continuará con esta lucha que no sólo representa su caso sino el de todas las mujeres que han quedado lastimadas o ya no están víctimas de los feminicidios.



Yo estoy tranquila, no debo nada y vamos a seguir porque hay elementos que demuestran que nos asiste la razón, es solo una batalla pero no está ganada la guerra.



“Ya sabemos quién está detrás de él y en su momento lo voy a dar a conocer porque fue tema dentro de la audiencia”, compartió.



Finalmente envió un mensaje al presidente de México Andrés Manuel López Obrador.



'Por la corrupción que lo motivó a usted representarnos el día de hoy esa misma corrupción liberó a mi agresor y su hijo sigue prófugo. No quiero que me maten y maten a mi familia, no quiero ser la estadística de más de 10 mujeres al día, ni mi familia, ni yo, porque mi familia también ha sido víctima de los ataques', concluyó María Elena en entrevista en Oaxaca.



La agresión ha significado para María Elena someterse a varias operaciones quirúrgicas para injertarle piel obtenida de su mismo cuerpo de las lesiones que le causó el ácido en rostro, mano y cuello.



Aunque la audiencia duró cinco días, el gobernador de Oaxaca Salomón Jara Cruz se pronunció hoy en sus cuentas de redes sociales escribiendo: 'Aunque soy respetuoso de las decisiones del Poder Judicial, no estoy de acuerdo con la resolución del juez en el caso de Juan Antonio Vera Carrizal. Debería mantenerse en prisión hasta que se haga justicia para María Elena'.