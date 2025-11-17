Liberan a 20 personas secuestradas en Sinaloa

Durante un recorrido de reconocimiento, elementos del Ejército Mexicano lograron incautar un arma larga, además de varias dosis de presunta marihuana

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que al menos 20 personas fueron rescatadas este domingo tras permanecer privadas de la libertad dentro de un inmueble ubicado hacia el sur de Culiacán.

Esto ocurrió cuando el personal de seguridad realizaba un recorrido de reconocimiento en el Campo "El Diez", como parte de los trabajos realizados por el Grupo Interinstitucional.

Elementos del Ejército Mexicano, en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública participaron en estos operativos.

Al localizar un inmueble, las autoridades lograron asegurar a 20 personas privadas de su libertad, de las cuales, tres eran mujeres. Estas presuntas víctimas fueron trasladadas para revisar su estado de salud y después presentadas ante las autoridades para efectúar los trámites correspondientes.

Además, se decomisó un arma de fuego un rifle de postas, ocho cargadores, 90 cartuchos, equipo táctico, 21 cigarros de presunta marihuana, además de un vehículo con reporte de robo y 12 artefactos conocidos como ponchallantas.

Todo lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes.