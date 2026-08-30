Libera la Profepa a cinco animales silvestres en Durango

Especies como zorros grises, halcón y víbora de cascabel volvieron a la vida silvestre en los municipios de Pueblo Nuevo y Mapimí.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) logró la reintegración a su hábitat natural de cinco ejemplares de fauna silvestre en los municipios de Pueblo Nuevo y Mapimí, en el estado de Durango.

Este proceso de recuperación se llevó a cabo en estrecha colaboración con el Zoológico Sahuatoba, donde los especímenes permanecieron bajo cuidado médico y conductual hasta garantizar su óptimo estado de salud para la vida en la naturaleza.

Durante las acciones de liberación realizadas en el Ejido Mil Diez del municipio de Pueblo Nuevo, se reintrodujeron dos zorros grises, un halcón caracara protegido bajo el Apéndice II de CITES y un aguililla de Swainson, especie catalogada bajo protección especial según la NOM-059-SEMARNAT-2010. Por otra parte, en la localidad de Bermejillo, en Mapimí, se liberó con éxito un ejemplar de víbora de cascabel.

Asimismo, como parte de las labores de conservación y atención veterinaria prioritaria, una tortuga del desierto rescatada por Protección Civil con una fractura en el caparazón fue trasladada a la Universidad Autónoma de Chapingo para continuar con su monitoreo y proceso de recuperación.

Con estas acciones de conservación, la Profepa reafirma su compromiso con el rescate y la protección de la biodiversidad en México.