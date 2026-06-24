Ley seca en CDMX dejaría pérdidas de 25 mdp a pequeños comercios

De acuerdo con la Anpec, la medida, publicada en la Gaceta Oficial, afectará directamente a entre 3,000 y 5,000 establecimientos

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) manifestó su firme rechazo a la imposición de la Ley Seca en el primer cuadro de la capital con motivo del partido entre la Selección Mexicana y Chequia en la Copa Mundial.

El organismo advirtió que esta restricción generará pérdidas económicas de hasta $25 millones de pesos para los pequeños comercios de la zona.

“La pasión futbolera no debe tratarse como un problema de orden público”, sostuvo la organización, que agrupa a más de 210,000 unidades comerciales en todo el país, tras criticar que se limite la venta de bebidas alcohólicas en establecimientos formales durante una de las jornadas de mayor consumo del año.

Un duro golpe al comercio formal

De acuerdo con la Anpec, la medida, publicada en la Gaceta Oficial, afectará directamente a entre 3,000 y 5,000 establecimientos, incluyendo tiendas de abarrotes, comercios de conveniencia y supermercados.

El impacto económico se concentrará principalmente en el Perímetro A del Centro Histórico; así como las colonias Centro, Tabacalera, Juárez, San Rafael y Cuauhtémoc.

A pesar de que el organismo reconoció la importancia de preservar la seguridad durante los encuentros mundialistas, calificó la medida de desproporcionada para quienes cumplen con la ley.