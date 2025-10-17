Ley Olimpia sería aplicada por primera vez contra una mujer

El caso se desarrolla en Durango, donde una joven chantajeó a su "roomie" difundiendo fotos íntimas de él para evadir el pago de la renta

En la teoría y la práctica, la ley debe ser ciega; aun cuando alguna en particular haya sido creada principalmente para las mujeres, como es el caso de la Ley Olimpia, la cual protege a las personas contra la violencia digital.

Sin embargo, esta no distingue de géneros, por lo que por primera vez sería aplicada contra una mujer, quien presuntamente exhibió fotos íntimas de su "roomie", con el fin de extorsionarlo.

Este caso fue registrado en Durango, donde una mujer, identificada solo como Brenda, supuestamente buscó evadir el pago de la renta tomando fotos de su compañero de cuarto desnudo mientras dormía. Trascendió que Issac no se habría sometido al chantaje, por lo que Brenda publicó estas fotos en sus redes sociales

Ante esto, la víctima decidió acudir con la Fiscalía de Durango para presentar una denuncia bajo el marco de la Ley Olimpia, porque se difundió material íntimo sin su consentimiento.

Brenda no se presentó a la audiencia judicial y habría huido a Guadalajara, Jalisco, por lo que el equipo de abogados de la víctima buscó colaborar con las autoridades de ese estado para girar una orden de aprehensión contra su excompañera de cuarto.

El equipo de abogados de Isaac afirma que, aunque sí pudieron crear la carpeta de investigación, el proceso ha sido sumamente lento, tardando más de ocho meses para integrarse, cuando en el caso de una mujer se consigue todo en menos de 15 días. Esto se debe a que en Durango únicamente hay un agente del Ministerio Público para tratar delitos contra hombres.

Pese a lo complicado del proceso, la defensa de la víctima afirma que cuenta con evidencia suficiente del daño emocional y reputacional provocado por el delito, para acreditar la responsabilidad penal de Brenda.

En caso de ser capturada, Brenda enfrenta pena de 10 a 14 años de prisión y una multa superior a los $40,000 pesos.