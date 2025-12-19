Ley Esposa: ¿En qué consiste y por qué Morena está en contra?

En los últimos meses, este tema volvió a la agenda pública a raíz de una reforma electoral aprobada en San Luis Potosí y evaluada en Nuevo León

El nepotismo en la política mexicana ha sido objeto de discusión durante décadas, particularmente en procesos electorales donde familiares de funcionarios buscan sucederlos en cargos de elección popular. En los últimos meses, este tema volvió a la agenda pública a raíz de una reforma electoral aprobada en San Luis Potosí, conocida mediáticamente como la “Ley Esposa”.

Dicha reforma establece criterios específicos de paridad de género para la elección de la gubernatura en 2027, lo que generó reacciones entre partidos políticos, autoridades electorales y actores nacionales. El debate llegó incluso a instancias federales, ante el anuncio de una posible impugnación constitucional y la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

¿En qué consiste la llamada “Ley Esposa”?

La conocida como “Ley Esposa”, cuyo nombre oficial no figura así en el texto legal, surgió a partir de una reforma aprobada en el Congreso de San Luis Potosí. Esta modificación establece que para el proceso electoral ordinario de 2027 únicamente podrán registrarse mujeres como candidatas a la gubernatura del estado.

El objetivo declarado de la reforma es garantizar la paridad de género en una entidad donde, desde su creación, ninguna mujer ha ocupado la titularidad del Poder Ejecutivo estatal. El propio Congreso local calificó este dato como un “hecho notorio” que justificaba una medida extraordinaria.

El texto aprobado señala que en procesos electorales posteriores se aplicará el principio de alternancia de género, permitiendo nuevamente la postulación de hombres sin impedir que se registren mujeres. Esta redacción fue impulsada principalmente por legisladores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Quiénes respaldaron y quiénes rechazaron la reforma

Las reformas a la Ley Electoral del Estado fueron propuestas por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac). Durante su discusión en el Pleno, el dictamen no generó debate formal, ya que ningún legislador solicitó el uso de la palabra para fijar postura.

Sin embargo, la votación evidenció una clara división política. A favor de la reforma se pronunciaron la bancada del PVEM, las diputadas del PRI, un diputado de Nueva Alianza, uno de Movimiento Ciudadano y dos legisladores del PAN. En contra votaron Morena y dos diputados panistas.

Morena anuncia impugnación ante la SCJN

La postura más firme contra la reforma vino desde Morena. Su presidenta nacional, Luisa María Alcalde Luján, anunció que el partido prepara una acción de inconstitucionalidad que será presentada ante la SCJN para impugnar la llamada “Ley Gobernadora” o “Ley Esposa”.

Alcalde Luján sostuvo que su partido no coincide con una legislación que limite las opciones de los electores. “No estamos de acuerdo en que eso se legisle de esa manera”, expresó al afirmar que la norma podría vulnerar el derecho de la ciudadanía a decidir con libertad.

Además, adelantó que Morena no postulará a familiares en sucesiones de cargos rumbo a 2027, aun cuando la reforma constitucional contra el nepotismo electoral establece su aplicación obligatoria hasta 2030. Esta postura busca marcar distancia política frente al caso potosino.

Ruth González y el debate sobre el nepotismo electoral

El debate cobró mayor fuerza tras las declaraciones de Ruth González Silva, senadora del PVEM y esposa del actual gobernador Ricardo Gallardo Cardona. La legisladora aseguró estar lista para competir por la gubernatura en 2027.

González Silva afirmó que su partido tiene la estructura y fuerza electoral para refrendar el gobierno estatal, con o sin alianza con Morena. Además, subrayó que el PVEM no prohíbe el nepotismo electoral, postura que avivó las críticas y el debate público.

Este escenario colocó a la “Ley Esposa” en el centro de una discusión donde se cruzan la igualdad de género, los límites legales y la percepción ciudadana sobre el uso del poder.

Sheinbaum pide análisis jurídico y recuerda el papel del INE

Desde el ámbito federal, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró que el tema requiere un análisis jurídico profundo. En su conferencia matutina del 18 de diciembre, recordó que el Instituto Nacional Electoral (INE) ya cuenta con un esquema para garantizar la paridad en candidaturas a gubernaturas.

Sheinbaum señaló que, rumbo a 2027, el INE determinó que nueve candidaturas serán encabezadas por mujeres y ocho por hombres, lo que asegura una mayoría femenina a nivel nacional y amplía la presencia de mujeres en gobiernos estatales.

No obstante, la mandataria expresó reservas sobre las disposiciones que imponen una alternancia estricta por entidad, al considerar que podrían responder más a acuerdos políticos que a una verdadera agenda de igualdad. Incluso pidió al ministro en retiro Arturo Zaldívar evaluar la viabilidad jurídica de este tipo de reformas.