Ley de Derechos 2027 avanza en comisión con alzas en tarifas

En respuesta, la morenista Claudia Rivera Vivanco defendió los incentivos contemplados para las concesionarias de telefonía y telecomunicaciones

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen de la Ley Federal de Derechos 2027, que contempla aumentos en diversas tarifas por servicios, permisos y autorizaciones federales, así como ajustes a los cobros por el uso del espacio aéreo mexicano.

La propuesta también incluye descuentos y exenciones para impulsar inversiones en el sector de las telecomunicaciones y la expansión de redes 5G.

La discusión quedó en pausa luego de que el presidente de la comisión, Carol Antonio Altamirano, decretara un receso de al menos una hora, debido a que la Secretaría de Hacienda aún no presentaba las reservas que propondrá para este dictamen y los correspondientes a la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley de Ingresos.

Los tres proyectos comenzarán a discutirse en el pleno de la Cámara de Diputados.

Oposición cuestiona aumentos en trámites y servicios

Durante el debate, legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano cuestionaron los incrementos y advirtieron que el encarecimiento de trámites y servicios podría trasladarse a los consumidores. Luis Humberto Fernández, de Morena, rechazó las críticas y sostuvo que la propuesta no responde a una “voracidad recaudatoria”, sino a un criterio de justicia fiscal.

El priista Christian Castro Bello señaló que los aumentos en permisos sanitarios, autorizaciones ambientales y cuotas de navegación aérea elevarán los costos de operación de empresas que producen, transportan y distribuyen bienes y servicios.

Como ejemplo, mencionó un incremento de 41.42 por ciento en el servicio de toma de muestras y liberación de productos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), además de alzas de 10 por ciento en diversas cuotas de navegación aérea.

Por su parte, el panista Héctor Saúl Téllez afirmó que algunas tarifas registrarían aumentos de entre 100 y mil por ciento. Citó el caso de la licencia sanitaria para servicios de transfusión, cuyo costo pasaría de mil 482 a 17 mil 439 pesos, así como la autorización de protocolos de investigación de medicamentos o dispositivos médicos, que subiría de 8 mil 195 a 43 mil 209 pesos.

Téllez también advirtió sobre el aumento de 10 por ciento en los derechos por el uso, goce o aprovechamiento del espacio aéreo mexicano y sostuvo que los mayores costos podrían repercutir en los precios finales.

El dictamen contempla descuentos para telecomunicaciones

En respuesta, la morenista Claudia Rivera Vivanco defendió los incentivos contemplados para las concesionarias de telefonía y telecomunicaciones.

Explicó que el dictamen prevé una reducción de 12 por ciento en el pago de derechos por determinadas bandas del espectro radioeléctrico y exenciones de hasta 100 por ciento en zonas prioritarias o de cobertura carretera.

Según la legisladora, estas medidas buscan facilitar inversiones para probar la viabilidad técnica y económica de nuevas tecnologías y ampliar la infraestructura de redes 5G, particularmente en comunidades alejadas y con rezago de conectividad.

La aprobación en comisión no concluye el proceso legislativo: el dictamen deberá avanzar en la Cámara de Diputados conforme al calendario previsto, junto con las propuestas fiscales para 2027.

Las cifras de la Ley de Derechos 2027

-41.42% aumentaría el cobro por toma de muestras y liberación de productos de Cofepris

-1,077% subiría la licencia sanitaria para servicios de transfusión, de $1, 482 a $17 ,439 pesos

-427.5% aumentaría la autorización de protocolos de investigación médica, de $8,195 a $43,209 pesos

-10% subirían diversas cuotas de navegación aérea y los derechos por uso del espacio aéreo mexicano

-12% se reduciría el pago de derechos en determinadas bandas del espectro radioeléctrico

-Hasta 100% de exención se contempla para ciertos pagos en zonas prioritarias o de cobertura carretera